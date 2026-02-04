Jornada académica fortalece la anestesiología cardiovascular en Santiago con enfoque en sedación segura

Especialistas del Cabral y Báez destacan respaldo institucional y alto nivel científico en encuentro sobre hemodinamia

Bartolo García

La Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez fue escenario de una importante jornada académica dedicada a la sedación segura basada en la fisiopatología, orientada a fortalecer la toma de decisiones críticas en procedimientos de hemodinamia en pacientes coronarios.

La doctora Doris Sánchez, gerente del Departamento de Anestesiología del centro hospitalario, valoró de manera positiva el impacto formativo de esta actividad, resaltando el compromiso con la actualización científica del personal médico.

Sánchez agradeció de forma especial el respaldo de la Sociedad Dominicana de Anestesiología, institución que jugó un papel clave en la organización y desarrollo de la jornada académica.

Reconoció el liderazgo de su presidente, el doctor Yonathan Castro, así como el acompañamiento de la doctora Amparo Mirabal, presidenta de la Filial Norte, quienes impulsaron la iniciativa con alto rigor profesional.

De igual manera, destacó el aporte del doctor Llefer Sánchez, anestesiólogo cardiovascular, quien tuvo una participación fundamental en la ejecución de los contenidos clínicos especializados.

La gerente de Anestesiología subrayó que la jornada se caracterizó por un elevado nivel académico, combinando fundamentos científicos con experiencias prácticas aplicadas al manejo de pacientes con enfermedades coronarias.

Asimismo, resaltó el apoyo permanente de la Dirección General del hospital, encabezada por el doctor José Luis Bautista, por su compromiso con el fortalecimiento de la educación médica continua.

También reconoció el respaldo del director médico, el doctor Manaces Peña, quien ha impulsado espacios de formación para el desarrollo profesional del personal especializado.

Sánchez afirmó que este tipo de encuentros contribuyen directamente a elevar la calidad de la atención en áreas críticas como la hemodinamia, donde las decisiones clínicas oportunas marcan la diferencia en la vida de los pacientes.

Finalmente, reiteró que el Hospital Cabral y Báez continuará promoviendo actividades académicas de alto nivel, fortaleciendo la residencia de Anestesiología y consolidando una cultura de excelencia médica en beneficio de toda la región norte del país.

#eljacaguero #SaludRD #Anestesiología #CabralyBáez #EducaciónMédica #Hemodinamia #SedaciónSegura #MedicinaEspecializada