Jorge Asjana destaca expansión de la UASD durante apertura de la Ciudad Universitaria en Santiago Rodríguez

Bartolo García

El rector electo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Jorge Asjana David, participó en la inauguración de la Ciudad Universitaria UASD-Santiago Rodríguez, una obra que calificó como un paso decisivo para ampliar el acceso de miles de jóvenes a la educación superior pública y contribuir al desarrollo social y económico de la provincia y de toda la región.

La actividad fue encabezada por el presidente Luis Abinader, junto al ministro de Vivienda y Edificaciones, Víctor “Ito” Bisonó, y el rector de la UASD, Editrudis Beltrán Crisóstomo, quienes coincidieron en resaltar la importancia de continuar fortaleciendo la universidad estatal como un instrumento de transformación y movilidad social para los dominicanos.

Durante su intervención, Asjana David valoró el respaldo institucional manifestado por las autoridades nacionales y universitarias de cara a la gestión que asumirá al frente de la Primada de América. Señaló que uno de sus principales compromisos será fortalecer la calidad académica, impulsar la modernización institucional y continuar la expansión de la UASD en todo el territorio nacional.

El rector electo expresó que la nueva Ciudad Universitaria constituye una inversión en el futuro de miles de estudiantes, al crear mayores oportunidades de formación profesional y reafirmar el compromiso del Estado con el fortalecimiento de la educación superior pública en la República Dominicana.

Asimismo, aseguró que su administración trabajará de manera coordinada con el Gobierno, la comunidad universitaria y los diferentes sectores de la sociedad para ampliar la cobertura educativa, fortalecer la institucionalidad de la academia y garantizar una universidad más moderna, inclusiva y orientada a responder a las necesidades del país.

Con la apertura de la Ciudad Universitaria UASD-Santiago Rodríguez, las autoridades buscan acercar la educación superior a más jóvenes de la región, fortaleciendo la oferta académica y promoviendo el desarrollo humano mediante una infraestructura concebida para ampliar las oportunidades de formación y crecimiento profesional.