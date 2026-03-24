Joel Guzmán, el lente elegido por las estrellas en Premios Soberano

Santo Domingo, R.D. — El fotógrafo dominicano Joel Guzmán continúa afianzando su presencia en la industria del entretenimiento tras ser elegido por importantes figuras del espectáculo para la realización de sus retratos oficiales previo a su participación en los Premios Soberano.

Lejos del dinamismo de la alfombra roja, Guzmán desarrolló un trabajo más íntimo y cuidado en estudio, donde tuvo a su cargo la imagen de los presentadores oficiales de la ceremonia, entre ellos Georgina Duluc e Irving Alberti. Su enfoque permitió resaltar la esencia y personalidad de cada uno a través de una estética limpia y bien definida.

Su lente también fue elegido por reconocidas personalidades como Luz García, Karen Yapoort, Martha Heredia y La Gigi, quienes apostaron por su criterio visual para proyectar una imagen sólida en un evento de alta visibilidad dentro del ámbito artístico nacional.

Con una trayectoria en crecimiento, Joel Guzmán se posiciona como una de las apuestas más firmes dentro de la fotografía artística en República Dominicana, destacándose por un estilo propio que continúa ganando espacio entre los principales talentos del país.