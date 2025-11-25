Jiménez Peña se integra a la Global Labour Alliance, red líder en derecho laboral en América Latina

Santo Domingo, 25 de noviembre de 2025. – La firma de abogados Jiménez Peña, con más de 22 años de actividad en la República Dominicana y una reconocida trayectoria asesorando a empresas de alto perfil locales e internacionales en sus asuntos en el país, se ha integrado oficialmente a la Global Labour Alliance (GLA), una red que agrupa a las principales firmas especializadas en derecho laboral, empleo y seguridad social en América Latina.

El lanzamiento oficial de la GLA tuvo lugar en Bogotá, Colombia, en un evento que reunió a más de 130 líderes y expertos del ámbito laboral de seis países: Colombia, México, Argentina, Chile, Panamá y República Dominicana. Jiménez Peña estuvo representada por su socia Rosa (Lisa) Díaz, quien participó como panelista en el conversatorio “Nuevas tendencias en Recursos Humanos y Relaciones Laborales: perspectiva comparada”, compartiendo escenario con representantes de firmas y empresas de renombre en la región.

Durante la jornada se abordaron temas estratégicos sobre los retos actuales del mundo del trabajo, la transformación de las relaciones laborales y las tendencias globales en gestión de personas, en un espacio que combinó reflexión académica, análisis comparado y perspectivas empresariales.

La Global Labour Alliance nace como una plataforma de colaboración profesional única, orientada a ofrecer a las empresas multinacionales: Asesoría legal especializada y homogénea en múltiples jurisdicciones, acompañamiento estratégico en decisiones laborales de alta complejidad y espacios de intercambio académico y profesional de primer nivel en el ámbito regional.

Integrada con las firmas fundadoras Quintero y Quintero Asesores (Colombia), Ferrán Martínez Abogados (México), Arab Abogados (Chile), Tavarone Rovelli Salim Miani (Argentina), y Jiménez Peña (República Dominicana), la GLA se proyecta como un referente en la asesoría laboral integral en América Latina.

“Para Jiménez Peña, esta alianza representa una oportunidad de ofrecer a nuestros clientes soluciones regionales, con acceso a conocimiento y acompañamiento especializado, bajo estándares comunes de excelencia y servicio”, afirmó Rosa (Lisa) Díaz, socia de la firma.

Con esta integración, Jiménez Peña reafirma su compromiso con la innovación, la excelencia y la colaboración internacional, consolidando su posición como una de las firmas dominicanas más activas en los foros globales del derecho laboral y las relaciones laborales.