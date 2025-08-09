Publicidad
Famosos

Jennifer Lopez es ignorada en una tienda Chanel y su reacción sorprende

La cantante estadounidense Jennifer Lopez vivió una situación inesperada en Estambul, Turquía, cuando un guardia de seguridad le negó la entrada a una tienda de Chanel, alegando que el lugar ya estaba lleno.

El incidente ocurrió el lunes, mientras visitaba el centro comercial Istinye Park, un día antes de su concierto en la ciudad, según informó el medio Türkiye Today.

De acuerdo con la prensa local, la artista mantuvo la calma y respondió: “Bien, no hay problema”, retirándose sin mostrar incomodidad. Más tarde, personal de la tienda intentó invitarla a pasar, pero ella rechazó la oferta y continuó su recorrido.

Durante su paseo de compras, Lopez dedicó cerca de tres horas a las boutiques de Celine y Beymen, donde, según el portal Patronlar Dünyası, gastó decenas de miles de dólares en prendas y accesorios.

