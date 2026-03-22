JCE y periodistas de Santiago coordinan jornada especial de cedulación en abril

La iniciativa busca actualizar documentos de identidad durante el Mes del Periodista 2026

Bartolo García

La Junta Central Electoral (JCE) y el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), seccional Santiago, acordaron realizar una jornada especial de cedulación dirigida a periodistas y comunicadores de la provincia, como parte de las actividades conmemorativas del Mes del Periodista 2026.

El operativo se llevará a cabo los días miércoles 8, jueves 9 y viernes 10 de abril, en el local del CDP ubicado en el sector Villa Olímpica, donde los miembros del gremio podrán actualizar su documento de identidad y electoral mediante un proceso completo que incluye verificación de datos, toma de fotografía y entrega de la nueva cédula.

Carlos Arroyo Ramos

El secretario general del CDP en Santiago, Carlos Arroyo Ramos, valoró positivamente la iniciativa y agradeció la disposición de la JCE de facilitar este servicio a los profesionales de la comunicación, destacando la importancia de que los periodistas cuenten con su documentación actualizada.

Con la nueva cédula, los comunicadores podrán realizar diversos trámites civiles, comerciales y bancarios, además de garantizar su participación en procesos electorales futuros, incluyendo las elecciones del año 2028.

Esta jornada también permitirá corregir posibles errores en los datos personales de los ciudadanos, a través de un proceso individual que incluye el registro biométrico, reafirmando el compromiso de la JCE con la identidad, la transparencia y el fortalecimiento de la vida institucional en la República Dominicana.