JCE supera los dos millones de nuevas cédulas entregadas en tiempo récord

Bartolo García

La Junta Central Electoral (JCE) informó que alcanzó la entrega de 2 millones de cédulas de identidad y electoral en su nuevo formato, apenas 90 días después de iniciar el proceso de renovación el pasado 12 de abril. El histórico registro se completó en el centro de cedulación de La Romana, donde se realizó un acto conmemorativo encabezado por el presidente del organismo, Román Andrés Jáquez Liranzo.

La ciudadana Ana María Mejía Mercedes de Cedeño se convirtió en la dominicana número dos millones en recibir el nuevo documento, motivo por el cual fue reconocida por el Pleno de la JCE por su ejemplo de civismo. La mujer acudió al centro de cedulación acompañada de su esposo, Ernesto Cedeño de la Rosa.

Durante el acto, Jáquez Liranzo destacó que la nueva cédula representa un documento con visión de futuro, dotado de altos estándares de seguridad, innovaciones tecnológicas, protección al medio ambiente y elementos de identidad nacional. Asimismo, exhortó a todos los dominicanos a realizar el proceso de renovación con tiempo.

La miembro titular del Pleno y coordinadora de la zona Este, Hirayda Marcelle Fernández Guzmán, valoró el compromiso de los colaboradores del centro de cedulación de La Romana y agradeció a la ciudadana homenajeada por responder al llamado de la institución para obtener su nueva cédula.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, al cierre del informe 2,001,006 personas ya habían recibido el nuevo documento, distribuidas entre 1,004,502 mujeres y 996,504 hombres. El grupo de edad con mayor cantidad de renovaciones corresponde a personas entre 31 y 35 años, seguido por los rangos de 36 a 40 y de 26 a 30 años.

En cuanto a la distribución territorial, Santo Domingo encabeza la lista con 387,138 cédulas entregadas, seguido por el Distrito Nacional, con 283,298, y Santiago, con 200,452. En La Romana, la provincia donde se alcanzó el hito, ya se han entregado 64,604 documentos, de los cuales 50,759 corresponden al municipio cabecera.

La JCE también destacó el avance del proceso en el exterior, donde Estados Unidos lidera con 39,662 renovaciones, seguido de España con 13,151. Además, continúan las entregas en países como Italia, Suiza, Panamá, Canadá, Países Bajos, las Antillas Menores y Chile, consolidando el alcance internacional del programa de renovación de la nueva cédula de identidad y electoral.