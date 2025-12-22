JCE nombra a Nikauris Báez como la consultora jurídica más joven de su historia

Bartolo García

Santo Domingo, República Dominicana.– El Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) designó este viernes a Nikauris Báez Ramírez como la nueva consultora jurídica de la institución, convirtiéndose, con apenas 29 años de edad, en la persona más joven en asumir esta responsabilidad en la historia del órgano electoral.

La designación ha sido valorada como un reconocimiento a una carrera construida sobre la base del mérito, la preparación académica y la experiencia técnica en el ámbito del Derecho Electoral y Constitucional.

Báez Ramírez es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), donde obtuvo el título de licenciada en Derecho con honores Summa Cum Laude, destacándose como una de las estudiantes más sobresalientes de su promoción.

En esa misma casa de estudios cursó la Maestría en Alta Gerencia en Partidos Políticos, profundizando en el funcionamiento interno de las organizaciones políticas y los sistemas de gobernanza partidaria.

Posteriormente, realizó el Máster en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), fortaleciendo su formación en justicia constitucional y control de la legalidad.

Su trayectoria profesional inició en el ejercicio privado entre los años 2016 y 2019, período en el que se desempeñó como abogada litigante en las áreas laboral, bancaria, civil y de gobierno corporativo.

Acumula casi ocho años de experiencia en Derecho Electoral, habiendo fungido como abogada en la Dirección Contenciosa del Tribunal Superior Electoral entre 2019 y 2020, y posteriormente como abogada de la Presidencia de la Junta Central Electoral desde 2020 hasta 2025.

Antes de asumir su nueva función, formó parte del equipo del Tribunal Constitucional, donde se desempeñó como letrada en el despacho del magistrado José Alejandro Ayuso, ampliando su experiencia en el análisis jurisprudencial y constitucional.

Sus líneas de investigación se enfocan en el debido procedimiento reglamentario, el financiamiento político, los mecanismos de vinculación partidista y la protección de los derechos fundamentales dentro del sistema democrático.

Es además una activa promotora de la pedagogía del Derecho Electoral, siendo autora de materiales didácticos como “Reconocimiento de la personalidad jurídica de las organizaciones políticas” e “Innovaciones de la Ley núm. 20-23, Orgánica del Régimen Electoral”.

Nikauris Báez también se desempeña como articulista en medios nacionales como Listín Diario, Acento, El Nuevo Diario y AbogadosSDQ, donde aborda temas vinculados a la democracia, la institucionalidad y el régimen electoral.

Ha publicado diversos ensayos especializados, entre ellos “Las candidaturas independientes: los entresijos del precedente constitucional para el diálogo legislativo” y “El debido procedimiento administrativo y la supremacía constitucional: implicaciones del vicio de origen”, incluidos en publicaciones del Tribunal Constitucional en 2024.

Como funcionaria de la JCE, coordinó la Circunscripción 2 del Distrito Nacional durante las primarias de 2023 y la Circunscripción 1 del Distrito Nacional en las elecciones municipales de 2024, además de fungir como supervisora en Madrid durante las elecciones presidenciales y legislativas de 2024.

Su perfil académico se complementa con una amplia experiencia docente en instituciones como la Universidad Iberoamericana (Unibe), la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu), así como con su rol como autora del Compendio Jurisprudencial Sistematizado: Derecho Electoral en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional dominicano (2012-2022) y directora para República Dominicana de la red internacional “La Política es Asunto de Mujeres; Politics is for Women”.