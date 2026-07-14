JCE deja en pausa reglamento sobre publicación de encuestas electorales

La medida permanecerá suspendida hasta que el Tribunal Superior Electoral decida sobre los recursos presentados contra la normativa

Bartolo García

El Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) suspendió de manera temporal la aplicación del reglamento que prohíbe la publicación de encuestas electorales antes del inicio oficial de la precampaña, previsto para el primer domingo de julio de 2027. La decisión se mantendrá vigente hasta que el Tribunal Superior Electoral (TSE) emita un fallo sobre los recursos interpuestos contra esa disposición.

La normativa, que había entrado en vigor el 22 de mayo, fue puesta en pausa luego de que distintos sectores cuestionaran su legalidad. La decisión fue adoptada por el Pleno de la JCE y quedó consignada en un documento avalado por la Secretaría General del organismo el pasado 18 de junio.

Pese a la suspensión temporal del reglamento, la JCE aclaró que los partidos políticos, sus miembros y aspirantes podrán contratar encuestas con fines internos antes del inicio de la precampaña. Sin embargo, recordó que esos estudios no podrán ser divulgados públicamente antes de la fecha establecida para el inicio oficial del proceso.

Entre las impugnaciones presentadas figura la de Participación Ciudadana, organización que solicitó revocar la disposición al considerar que restringe la realización y difusión de estudios de opinión fuera de los períodos de precampaña y campaña electoral.

Asimismo, el presidente de ACD Media, Danny Alcántara, pidió a la JCE reconsiderar el reglamento al entender que vulnera disposiciones de la Constitución y excede las facultades conferidas al órgano electoral por las leyes 20-23 de Régimen Electoral y 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.

La suspensión del reglamento busca garantizar que el proceso continúe dentro del marco legal mientras el Tribunal Superior Electoral analiza los recursos sometidos por diversos sectores de la sociedad y determina la validez de la normativa.

Con esta decisión, la Junta Central Electoral deja en manos del TSE la definición sobre el futuro del reglamento, mientras se mantiene a la espera de una resolución definitiva que establezca el alcance de las restricciones sobre la publicación de encuestas en el período previo a la precampaña electoral.