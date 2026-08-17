JCE avanza hacia certificación internacional para fortalecer prevención del soborno

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– La Junta Central Electoral (JCE) avanza en el proceso de implementación de la norma ISO 37001:2025 de Gestión Antisoborno, como parte de sus iniciativas dirigidas a fortalecer la transparencia, la ética institucional y los mecanismos para prevenir, detectar y responder ante posibles prácticas de soborno.

Los avances fueron presentados durante una reunión extraordinaria del Comité del Sistema de Gestión Integrado (SGI), desarrollada en el auditorio del Instituto Especializado Superior en Formación Política Electoral y del Estado Civil (IESPEC). El encuentro permitió evaluar los pasos pendientes para completar el proceso y avanzar hacia la certificación.

La jornada estuvo encabezada por el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, junto a los miembros titulares del Pleno Dolores Altagracia Fernández Sánchez, Samir Chami Isa e Hirayda Marcelle Fernández Guzmán. También participaron el secretario general, Sonne Beltré, directores y otros integrantes del cuerpo administrativo de la institución.

Durante la reunión se explicaron los principales fundamentos de la norma ISO 37001:2025, que establece mecanismos para la evaluación de riesgos de soborno, supervisión de controles financieros y no financieros, habilitación de canales de denuncia y aplicación de procesos de debida diligencia orientados a identificar y reducir posibles irregularidades.

Jáquez Liranzo informó que la JCE se encuentra en la etapa final de implementación del Sistema de Gestión Antisoborno y explicó que el proyecto contempla siete componentes esenciales. Entre ellos figuran el fortalecimiento de la cultura ética, la gestión de conflictos de interés, la debida diligencia a suplidores, colaboradores y partidos políticos, además del control sobre regalos y donaciones y la creación de mecanismos para recibir denuncias.

Para preservar la independencia y objetividad de los procedimientos, funcionarán equipos especializados de ética pública e investigación bajo la Comisión de Ética y Gestión Antisoborno. Asimismo, la institución comenzará reuniones con sus diferentes direcciones para activar los procesos correspondientes, desarrollar una campaña de concientización y preparar las auditorías internas.

La JCE busca alcanzar la certificación bajo estándares internacionales con el acompañamiento de consultores de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Jáquez Liranzo exhortó a directores y servidores de la institución a colaborar con el proceso, mientras los integrantes del comité establecieron los compromisos y plazos necesarios para completar la documentación requerida.