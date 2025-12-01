Jayson Guzmán toca junto a Maridalia Hernández en apertura Centro Cultural BanReservas

Santiago de los Caballeros, RD. El joven acordeonista Jayson Guzmán fue uno de los protagonistas de la noche inaugural del Centro Cultural BanReservas, donde compartió escenario con la reconocida artista dominicana Maridalia Hernández, interpretando el merengue “Santiago en Coche”.

“Un verdadero honor tocar frente al presidente de la República, al presidente del Banco de Reservas y sobre todo estar con una artista como Maridalia Hernández, una gran oportunidad que valoro en su justa dimensión”, comentó Guzmán.

Esta presentación marcó un momento memorable para la música y la cultura nacional, donde las marchantas y los acordes del acordeón se dejaron sentir con el merengue “Santiago en Coche” con arreglos del maestro Jochy Sánchez.

La apertura del nuevo espacio cultural reunió a destacadas figuras del arte, la música y la gestión cultural.

Durante la gala, Guzmán aportó la energía y el sabor del merengue típico, interpretando junto a Maridalia un segmento musical que combinó la fuerza de la nueva generación con la elegancia de una de las voces más respetadas del país.

El Centro Cultural BanReservas, antiguo Hotel Mercedes, inicia sus actividades con una apuesta clara por promover el talento dominicano en todas sus manifestaciones, siendo este encuentro musical una muestra del compromiso institucional con la identidad y la preservación de nuestras raíces.

La participación de Jayson Guzmán en este evento reafirma su crecimiento artístico y su presencia en escenarios de alto prestigio, consolidándose como una de las figuras jóvenes más influyentes del merengue típico actual.