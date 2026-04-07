Jayson Guzmán se abre paso en la música típica con su tema “Serás tú”

Bartolo García

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, República Dominicana.– El joven acordeonista Jayson Guzmán lanzó su más reciente sencillo “Serás tú”, una canción que ha logrado captar la atención del público por su estilo fresco y emotivo.

El tema, escrito por Félix Anthony, destaca por su melodía pegajosa y letras que conectan con diferentes generaciones, consolidando la propuesta musical del artista.

Con una energía juvenil y un estilo auténtico, Guzmán continúa posicionándose dentro de la música típica dominicana, ganando cada vez más seguidores.

El sencillo viene acompañado de un videoclip oficial que resalta la esencia romántica de la canción, aportando una experiencia visual atractiva para el público.

Este lanzamiento fortalece la presencia del artista en la industria, llevándolo a nuevos escenarios y ampliando su alcance dentro del gusto popular.

“Serás tú” ya se encuentra disponible en plataformas digitales, donde ha alcanzado cerca de un millón de reproducciones en poco tiempo.

Además, la canción suena con gran aceptación en emisoras a nivel nacional, consolidando a Jayson Guzmán como una de las nuevas promesas del acordeón en el país.