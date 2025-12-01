Jayson Guzmán brilla junto a Maridalia Hernández en histórica apertura del Centro Cultural Banreservas

El merengue “Santiago en Coche” unió generaciones en una noche dedicada al arte y la identidad dominicana

Bartolo García

Santiago de los Caballeros vivió una velada inolvidable con la inauguración del nuevo Centro Cultural Banreservas, donde la música fue protagonista y las emociones estuvieron a flor de piel. En el acto, el joven acordeonista Jayson Guzmán elevó el orgullo cibaeño al compartir escenario con la reconocida artista Maridalia Hernández.

Juntos interpretaron el emblemático merengue “Santiago en Coche”, en una exquisita versión preparada por el maestro Jochy Sánchez, que llenó la sala de tradición, alegría y raíces dominicanas.

Ante un público integrado por destacadas figuras del arte, la cultura y las autoridades nacionales, Guzmán expresó su satisfacción por formar parte de un momento histórico para Santiago y el país.

“Fue un verdadero honor tocar frente al presidente de la República, al presidente del Banco de Reservas y, sobre todo, compartir con una artista como Maridalia Hernández. Una gran oportunidad que valoro en su justa dimensión”, declaró emocionado el joven músico.

La presentación fusionó la frescura y energía del merengue típico con la elegancia y potencia vocal de Maridalia, logrando una ovación que marcó uno de los puntos más altos de la ceremonia de apertura.

El Centro Cultural Banreservas, ubicado en el antiguo Hotel Mercedes, abrió sus puertas con un firme compromiso de fomentar el arte dominicano y preservar el patrimonio cultural de Santiago, ciudad símbolo de creatividad y orgullo nacional.

Durante el evento, se destacó la importancia de que jóvenes talentos como Guzmán sean parte activa de estos escenarios que impulsan la innovación artística sin perder de vista las tradiciones que definen nuestra identidad.

La actuación también reafirma el notable crecimiento profesional del acordeonista, quien en pocos años se ha posicionado como una de las principales figuras del merengue típico contemporáneo.

El acompañamiento del público, la presencia de autoridades gubernamentales y el ambiente festivo contribuyeron a hacer del debut del Centro Cultural Banreservas una verdadera celebración de la dominicanidad.

Maridalia Hernández, ícono del arte nacional, mostró gran conexión con Guzmán, destacando el talento de la nueva generación que asegura continuidad y renovación en el merengue.

“Santiago en Coche” retumbó como un homenaje a la ciudad que ahora recibe este nuevo espacio para impulsar el desarrollo creativo y educativo de miles de jóvenes.

La apertura del Centro Cultural Banreservas marca un nuevo capítulo para la capital del Cibao, que fortalece su rol como epicentro cultural del norte del país.

Con esta actuación, Jayson Guzmán ratifica su compromiso de llevar la música típica a los escenarios más importantes de República Dominicana y más allá de sus fronteras.

El banquete cultural apenas comienza, y la participación de artistas consagrados junto a talentos emergentes augura una programación que seguirá llenando de orgullo a todos los dominicanos.