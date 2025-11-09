Jarabacoa vibrará este domingo con el Super Ultra Mega Merengazo 2025 en honor a Héctor Acosta “El Torito”

Bartolo García

Jarabacoa, R.D. – Este domingo 9 de noviembre de 2025, el merengue tomará el control total de la montaña cuando se celebre la cuarta edición del Super Ultra Mega Merengazo, el espectáculo más esperado del año, dedicado esta vez al ícono dominicano Héctor Acosta “El Torito”.

Miles de visitantes nacionales e internacionales ya han confirmado su asistencia al evento, que se celebrará en La Confluencia de Jarabacoa, impulsando el turismo, el comercio local y la economía de toda la región del Cibao Central.

La emblemática sede se transformará en una verdadera catedral del merengue, donde el ritmo del tambor, la güira y el acordeón se mezclarán con la emoción del público y el orgullo de celebrar el género que define la identidad nacional.

Un homenaje histórico al “Torito”

La edición 2025 del Super Ultra Mega Merengazo rendirá homenaje al carismático y talentoso Héctor Acosta, cuya voz y trayectoria han llevado el merengue a escenarios internacionales. Su entrega artística, su humildad y su compromiso con la cultura dominicana lo han convertido en una de las figuras más queridas del país.

Este reconocimiento se une a la lista de homenajes que en años anteriores han rendido tributo a grandes pilares del merengue como Johnny Ventura, Joseíto Mateo, Wilfrido Vargas y Fernando Villalona, consolidando al evento como un referente de respeto y gratitud hacia las leyendas del ritmo nacional.

El homenaje cuenta con el respaldo del Gobierno dominicano y del presidente Luis Abinader, reafirmando la apuesta del Estado por fortalecer la promoción cultural, el turismo interno y el reconocimiento del merengue como patrimonio inmaterial de la humanidad.

Un cartel de lujo con 20 estrellas del merengue

El lineup preparado para esta edición es, sin dudas, el más ambicioso de la historia del festival. En escena estarán Osvaldo y sus Clásicos, Raquel Arias, Krisspy, Yovanny Polanco, El Rubio del Acordeón, Fefita La Grande, Steffany Constanza, Manny Cruz, Omega, Jandy Ventura, Conjunto Quisqueya, Miriam Cruz, Peña Suazo, Wilfrido Vargas, Kinito Méndez, Víctor Roque y La Gran Manzana, Sergio Vargas, Pochy Familia, El Jefrey y Aramis Camilo.

El público vivirá una experiencia vibrante de principio a fin, con un cierre espectacular a cargo de Aramis Camilo, quien promete un show lleno de nostalgia, energía y sabor dominicano.

Más que un concierto, una celebración nacional

El Super Ultra Mega Merengazo se ha convertido en una plataforma de proyección cultural y turística sin precedentes, combinando música, arte y orgullo patrio. Cada edición transforma a Jarabacoa en el epicentro del merengue mundial, atrayendo a miles de visitantes que disfrutan de la hospitalidad, la gastronomía y la belleza natural del destino.

“El merengue no es solo música, es nuestra identidad, nuestra bandera rítmica ante el mundo”, expresó José Zabala, creador de contenido y promotor cultural del evento, quien destacó que el Merengazo es una fiesta de la dominicanidad que une generaciones y territorios.

La producción del evento, a cargo de un equipo técnico de primer nivel, promete un montaje innovador, con pantallas gigantes, efectos especiales, y un sonido de última generación que garantizará una experiencia musical inolvidable.

Boletas y detalles logísticos

Las boletas están disponibles a través del número 809-399-6748 y en puntos autorizados en todo el país. Los organizadores recomiendan llegar temprano para disfrutar del evento desde las primeras horas de la tarde y vivir la magia del merengue al aire libre en uno de los paisajes más hermosos de la República Dominicana.

La invitación está abierta para todos los amantes de la música nacional: familias, turistas y comunidad dominicana en el exterior que cada año viajan para formar parte de esta gran cita cultural.

El Super Ultra Mega Merengazo 2025 promete ser mucho más que un espectáculo: será una declaración de amor al merengue, a la alegría y a la identidad dominicana, reafirmando que Jarabacoa es la nueva capital del ritmo y la fiesta nacional.

