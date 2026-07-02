Jarabacoa recibirá este domingo un vibrante duelo de motocross entre pilotos dominicanos y puertorriqueños

Bartolo García

Los principales pilotos del Campeonato Nacional de Motocross se declaran listos para enfrentar al equipo Los Boricuas del Oeste Racing Team, que ya se encuentra en República Dominicana para disputar una de las competencias más esperadas de la temporada. La carrera se celebrará este domingo 5 de julio de 2026, a partir de las 10:00 de la mañana, en el moderno Corocito MX Park, ubicado en Jarabacoa.

La representación dominicana estará liderada por el campeón nacional Franklin “La Bestia” Nogueras, acompañado por el doble subcampeón Darnell Lantigua, quienes buscarán imponerse ante la escuadra puertorriqueña. Además, el equipo local contará con el refuerzo del experimentado Luis José Durán, quien llegó desde Estados Unidos para fortalecer las aspiraciones de los anfitriones.

El conjunto puertorriqueño estará conformado por Sebastián Vélez, Christian Torres, Maiky “Jongy” Cabrera y Jael “Nachito” Ramos, quienes competirán en las principales categorías con la intención de conquistar la pista dominicana y protagonizar un intenso enfrentamiento frente a los mejores pilotos locales.

La jornada reunirá once categorías, incluyendo MX-1, MX-2, pre-expertos, máster A y B, novatos, 85cc, 65cc, súper pee wee, pee wee y principiantes, todas disputadas a dos mangas. Entre las figuras que llegan en gran momento sobresale el joven Randy Liriano, líder absoluto de la categoría 85cc, quien buscará mantener su dominio en el campeonato.

La competencia es organizada por el empresario Robertico Fernández, con la dirección técnica de Néstor Milanés y el respaldo médico de la doctora Frangelis Vásquez. Se espera una gran asistencia de fanáticos para presenciar este atractivo enfrentamiento internacional entre los mejores pilotos de República Dominicana y Puerto Rico.