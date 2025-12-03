Japón presenta una “lavadora” diseñada para personas

Japón presentó por primera vez una innovadora “lavadora para humanos”, llamada Mirai Human Washing Machine, durante la Expo 2025 celebrada en Osaka entre abril y octubre de 2025, según informó NDTV.

El dispositivo es una cápsula de 2.3 metros de largo desarrollada por la empresa japonesa Science Inc.. A diferencia de una lavadora tradicional, esta máquina no utiliza centrifugado: la limpieza se realiza mediante burbujas y una fina niebla que envuelven al usuario.

Los desarrolladores explicaron que el proyecto se inspiró en una máquina similar exhibida en la Expo de Osaka de 1970. Aquella demostración marcó profundamente al actual director de Science Inc., Yasuaki Aoyama, quien decidió crear una versión moderna y funcional del concepto que conoció cuando era niño.

La portavoz de la empresa, Sachiko Maekura, resaltó que el nuevo invento no solo limpia el cuerpo, sino que también ofrece una experiencia que “relaja el alma”.

El sistema incorpora sensores avanzados que monitorean la frecuencia cardíaca y otros signos vitales del usuario para asegurar un proceso seguro y confortable.

El precio estimado de la cápsula ronda los 385,000 dólares, por lo que su principal mercado serán spas de lujo, hoteles de alta categoría, balnearios japoneses, centros de bienestar, complejos recreativos y parques temáticos, más que clientes domésticos.

Science Inc. planea fabricar solo 40 a 50 unidades, ensambladas completamente a mano. Un hotel japonés ya hizo el primer pedido, y entre cinco y ocho clientes adicionales han mostrado interés en adquirirla.

¿Cómo funciona la “lavadora para humanos”?

El usuario se recuesta dentro de la cápsula y cierra la tapa; el sistema automático inicia el proceso de limpieza. Los sensores monitorean los signos vitales del usuario durante todo el ciclo. La cápsula proyecta efectos visuales y reproduce música relajante para mejorar la experiencia. Al finalizar, la máquina seca automáticamente al usuario.

El ciclo completo dura 15 minutos.