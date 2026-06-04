Banco BHD anuncia Fleximóvil 2026 con financiamiento de hasta el 80 % para vehículos

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– El Banco BHD anunció la celebración de la duodécima edición de Fleximóvil 2026, su tradicional feria de financiamiento vehicular, que se llevará a cabo del 11 al 14 de junio en más de 1,000 dealers y concesionarios distribuidos a nivel nacional, ofreciendo facilidades especiales para la adquisición de vehículos nuevos y seminuevos.

Como parte de las novedades de esta edición, la entidad financiera presentó el portal oficial fleximovilbhd.com, donde los interesados podrán consultar las condiciones de financiamiento, conocer los establecimientos participantes y acceder a toda la información relacionada con el evento.

El vicepresidente de Ventas Directas del Banco BHD, Freddy Simó, explicó que durante la feria los clientes podrán acceder a financiamientos desde 6 hasta 84 meses, para vehículos nuevos y seminuevos de hasta cinco años de antigüedad, además de obtener hasta un 80 % del valor del vehículo financiado.

Asimismo, informó que actualmente se desarrolla la etapa de preferia, permitiendo que las personas interesadas inicien desde ahora el proceso de compra y aseguren las tasas preferenciales que estarán vigentes durante los días de la actividad. Destacó además que el banco cuenta con un sistema de cuotas flexibles, diseñado para adaptarse a distintos presupuestos.

El ejecutivo señaló que Fleximóvil se ha consolidado como una de las ferias automotrices más esperadas del país, tanto para clientes como para quienes aún no forman parte de la institución. Para participar, los interesados solo deben solicitar una cotización en el dealer de su preferencia, obtener una preaprobación y completar el proceso en cualquier sucursal del Banco BHD.

Además del financiamiento, quienes adquieran un vehículo durante la feria podrán disfrutar de beneficios adicionales al contratar pólizas con MAPFRE BHD Seguros, incluyendo descuentos especiales, bonos de combustible y artículos promocionales, fortaleciendo así la propuesta de valor de Fleximóvil 2026.

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