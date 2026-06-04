COOPNAMA supera los RD$1,500 millones en beneficios para socios y celebra 55 años de crecimiento

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– La Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (COOPNAMA) conmemoró sus 55 años de historia con la presentación de los principales logros alcanzados durante el período 2021-2026, resaltando la distribución de más de RD$1,500 millones en beneficios directos para sus asociados y consolidándose como una de las instituciones cooperativas más sólidas del país.

Durante un encuentro con líderes de opinión, representantes de medios de comunicación y autoridades, el presidente del Consejo de Administración, Santiago Portes, informó que en 2025 la entidad distribuyó excedentes por RD$6,240 millones, de los cuales RD$1,528.9 millones fueron acreditados directamente a las cuentas de aportaciones de los socios, fortaleciendo su patrimonio individual y promoviendo la inclusión financiera.

Portes destacó que la institución ha experimentado un crecimiento extraordinario en los últimos años, al pasar de activos por RD$58,540 millones en 2021 a RD$110,590 millones en 2025, lo que representa un incremento de 88.91 %. Asimismo, señaló que el patrimonio institucional alcanzó los RD$72,400 millones, mientras que la cartera de créditos superó los RD$103,930 millones.

El dirigente cooperativista afirmó que el éxito de COOPNAMA trasciende los indicadores financieros, ya que su impacto se refleja en miles de familias beneficiadas. “Nuestro verdadero patrimonio no se mide únicamente en cifras, sino en las oportunidades creadas, los sueños cumplidos y el bienestar que generamos en las comunidades”, expresó.

Entre los programas más destacados mencionó el Programa Nacional de Becas, mediante el cual más de 4,836 hijos e hijas de asociados han recibido apoyo para cursar estudios universitarios. Además, anunció que la iniciativa será ampliada mediante alianzas con universidades internacionales para fortalecer la formación académica de las nuevas generaciones.

La actividad también sirvió de escenario para presentar el audiovisual institucional “55 años transformando vidas”, así como la nueva campaña conmemorativa de la cooperativa. Durante el acto se resaltaron los avances en transformación digital, innovación tecnológica, fortalecimiento institucional y capacitación de dirigentes y colaboradores.

Al concluir, Portes llamó a continuar fortaleciendo los principios de educación, solidaridad, innovación y compromiso social que han caracterizado a COOPNAMA desde su fundación. Con más de 207 mil socios a nivel nacional, la entidad reafirmó su liderazgo como referente del cooperativismo educativo dominicano y una de las organizaciones de mayor impacto social y económico de la República Dominicana.

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