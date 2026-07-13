Jannik Sinner revalida su corona en Wimbledon y conquista su quinto título de Grand Slam

Bartolo García

Jannik Sinner confirmó su condición de mejor tenista del mundo al proclamarse bicampeón de Wimbledon, tras vencer este domingo al alemán Alexander Zverev en una intensa final que se extendió por tres horas y 46 minutos. El italiano se impuso con parciales de 6-7 (7), 7-6 (2), 6-3 y 6-4, levantando así su quinto título de Grand Slam.

El número uno del ranking mundial tuvo que remontar después de perder el primer set en un disputado ‘tie-break’. Sin embargo, reaccionó con autoridad en el segundo parcial, igualó el encuentro y tomó el control del partido para sellar una nueva conquista sobre el césped del All England Club.

Con este triunfo, Sinner suma dos títulos consecutivos en Wimbledon, además del Abierto de Estados Unidos 2024 y los Abiertos de Australia 2024 y 2025, alcanzando cinco coronas de Grand Slam en su carrera y quedando a solo dos de las siete que posee el español Carlos Alcaraz.

Por su parte, Alexander Zverev volvió a quedarse a las puertas de un nuevo gran título, aunque abandonó Londres con el consuelo de ascender al segundo puesto del ranking mundial, desplazando precisamente a Alcaraz. El alemán mostró un nivel competitivo superior al de enfrentamientos anteriores, pero no logró romper la hegemonía del italiano.

La final se disputó ante un escenario repleto de figuras del deporte y el espectáculo, entre ellas los príncipes de Gales, Guillermo y Kate Middleton, además de reconocidos actores y extenistas, quienes presenciaron el dominio exhibido por Sinner en los momentos decisivos del encuentro.

Zverev había llegado fortalecido tras conquistar recientemente su primer Grand Slam en Roland Garros, lo que impulsó su confianza durante el torneo londinense. No obstante, volvió a sucumbir frente al italiano, quien amplió a 11 victorias consecutivas su dominio sobre el alemán desde el Abierto de Estados Unidos de 2023.

Con esta nueva consagración, Jannik Sinner reafirma su liderazgo en el circuito ATP y se consolida como la gran referencia del tenis masculino actual, manteniendo su reinado en Wimbledon y fortaleciendo su candidatura para seguir ampliando su colección de títulos de Grand Slam en los próximos años.