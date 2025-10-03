Jack Daniel’s llega a Santiago con experiencias exclusivas en Bocao Food Fest 2025

Bartolo García

Santo Domingo, RD. – Septiembre 2025. El reconocido whiskey Jack Daniel’s anunció su participación en la próxima edición de Bocao Food Fest 2025, que se celebrará los días 4 y 5 de octubre en Santiago de los Caballeros, llevando a la Ciudad Corazón una propuesta innovadora que une sabor, música y experiencias auténticas.

Durante ambos días, Jack Daniel’s dispondrá de un espacio especialmente diseñado para que los asistentes disfruten de dinámicas interactivas y momentos inolvidables en un ambiente que refleje el estilo relajado y distintivo de la marca.

Entre las actividades destacadas se encuentran los tatuajes de agua, que los visitantes podrán aplicarse como recuerdo de su paso por el stand, el sábado 4 de octubre de 5:00 p.m. a 7:00 p.m., creando una experiencia divertida y personalizada.

El espacio contará con una ambientación temática que invita a disfrutar de la vibra característica del whiskey, convirtiéndose en uno de los puntos más atractivos dentro de la feria gastronómica más importante del Cibao.

Como parte de la propuesta musical, el sábado 4 de octubre a las 8:00 p.m. se presentará en vivo la agrupación dominicana Solo Fernández, ganadora del Premio Soberano 2024 en la categoría de Música Alternativa, prometiendo un show cargado de energía y conexión con el público.

La gerente de marca de Manuel González Cuesta, representante oficial de Jack Daniel’s en el país, Alejandra Valverde, destacó que la presencia de la marca en Bocao Santiago reafirma su filosofía de ofrecer algo más que una bebida.

“Jack Daniel’s no solo se trata de whiskey, sino de vivir experiencias con autenticidad. Nuestra participación en Bocao Santiago es la oportunidad perfecta para compartir esa esencia con todos los asistentes”, expresó Valverde.

La propuesta también tendrá un componente gastronómico de gran atractivo. A través de una alianza exclusiva con el restaurante WAGMI, quienes ordenen la Eli’s Burger, elaborada con cebolla caramelizada al Jack Honey, recibirán un trago de cortesía de Jack Daniel’s, disponible hasta agotar existencias.

Esta unión entre whiskey y hamburguesas busca resaltar la versatilidad de la marca y su compromiso con promover maridajes originales que conquisten a los amantes del buen comer y beber.

Con esta iniciativa, Jack Daniel’s no solo se acerca a su público tradicional, sino que también conecta con nuevas generaciones que buscan experiencias completas que combinen música, gastronomía y estilo de vida.

El Bocao Food Fest, que se ha consolidado como uno de los eventos culinarios más importantes de la región, servirá de escenario ideal para que Jack Daniel’s exhiba su carácter y autenticidad, en línea con el lema que ha distinguido a la marca a nivel mundial.

La marca reiteró que su presencia en Santiago forma parte de una estrategia para seguir impulsando espacios de convivencia en los que la buena música, el sabor y la innovación sean protagonistas.

Con música en vivo, tatuajes de agua, gastronomía y la inconfundible esencia del whiskey de Tennessee, Jack Daniel’s promete convertirse en una de las experiencias más memorables de Bocao Food Fest 2025.

