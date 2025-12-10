J.D. Vance responde con ironía a rumores sobre una supuesta crisis matrimonial

Una foto en un restaurante y la ausencia del anillo de boda de su esposa reavivan las especulaciones en Estados Unidos

Las especulaciones sobre la vida matrimonial del vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, volvieron a ocupar titulares luego de que circulara en redes sociales una imagen en la que aparece en lo que parece ser una discusión acalorada con su esposa, Usha Vance. El material generó una ola de comentarios que alimentó nuevamente los rumores que rodean a la pareja en las últimas semanas.

En la fotografía, el vicepresidente aparece sentado en un restaurante conversando con gestos intensos, mientras su esposa evita el contacto visual y mantiene la mirada fija en la mesa. La publicación que acompañaba la imagen sugería que la escena fue tan tensa que “todo el restaurante quedó en silencio”.

El texto que acompañaba la foto también hacía referencia a supuestas diferencias ideológicas entre la pareja, afirmando que “las cosas no van bien en ‘Republicanistán’” y que “Usha siempre ha sido liberal”, insinuando que esta sería una fuente de conflicto en el matrimonio.

La viralización de la publicación desató una ola de comentarios, memes y teorías sobre el estado de la relación entre el vicepresidente y su esposa, en un clima mediático ya marcado por rumores recientes.

Ante la creciente atención, Vance decidió responder con humor desde su cuenta en la red social X. “Siempre llevo una camiseta interior cuando salgo en público a discutir a gritos con mi esposa”, escribió en tono sarcástico, relativizando la situación y dejando entrever que no se toma demasiado en serio las especulaciones.

La respuesta, breve pero irónica, fue interpretada por algunos como un intento de restar importancia al episodio y por otros como una estrategia para frenar el auge de rumores sin entrar en una discusión directa sobre su vida privada.

Los comentarios sobre una supuesta crisis matrimonial habían comenzado semanas atrás, cuando se difundió otra imagen de Usha Vance sin su anillo de boda durante una visita oficial a Camp Lejeune, en Carolina del Norte, el 19 de noviembre.

En esa ocasión, la ausencia del anillo fue suficiente para que proliferaran teorías en redes sociales, especialmente después del abrazo viral que el vicepresidente recibió de Erika Kirk, hecho que algunos usuarios interpretaron como inapropiado.

🚨🚨BREAKING🚨🚨



Second lady of the United States, Usha Vance was spotted without her wedding ring.



She is seemingly happier now than ever. pic.twitter.com/46HiAroDmi — The Green Dragon Tavern (@greendragonhq) November 21, 2025

Consultado sobre esos rumores, Vance aseguró recientemente que su matrimonio está “más fuerte que nunca”, insistiendo en que no existe ningún problema y que las especulaciones provienen de interpretaciones exageradas de situaciones cotidianas.

El vicepresidente también afirmó que tanto él como su esposa encuentran cierto grado de humor en la forma en que episodios menores se convierten en titulares y debates masivos en redes sociales.

“Como en todo en la vida, uno acepta lo bueno y lo malo”, declaró la semana pasada, aludiendo a la atención mediática que acompaña al cargo que ocupa y a la inevitabilidad de los rumores públicos.

A pesar de las explicaciones oficiales, los comentarios y debates continúan alimentándose en plataformas digitales, donde cada gesto y detalle de la pareja es analizado y reinterpretado por miles de usuarios.

El equipo de comunicaciones del vicepresidente no ha ofrecido declaraciones adicionales sobre la reciente fotografía, sosteniendo que las publicaciones personales de Vance en X representan la postura de la oficina ante estas especulaciones.

Mientras tanto, la vida pública y privada del vicepresidente se mantiene bajo un escrutinio constante, reflejando el enorme interés mediático que genera una figura de alto perfil en un contexto político polarizado.

Lo cierto es que, por el momento, J.D. Vance parece determinado a enfrentar los rumores con humor, intentando desviar la atención sin confrontar directamente a quienes alimentan las teorías sobre su matrimonio.