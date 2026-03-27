ITSC impulsa la empleabilidad con exitosa Feria de Empleo 2026 y amplia participación empresarial

San Luis, SDE. – Con la participación de más de 50 empresas nacionales e internacionales y una masiva asistencia de estudiantes y egresados, el Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC) dejó inaugurada su Feria de Empleo ITSC 2026, consolidando este espacio como una plataforma clave para la inserción laboral y el desarrollo profesional en la República Dominicana.

La iniciativa, organizada a través de la Vicerrectoría de Vinculación y Extensión, se desarrolla en el campus del ITSC, donde convergen oportunidades reales de empleo, orientación profesional y contacto directo con el sector productivo, en articulación con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), fortaleciendo el vínculo entre la academia, el Estado y el sector empresarial.

El acto de apertura estuvo encabezado por el rector, Dr. José Ramón Holguín Brito, junto a la vicerrectora de Vinculación y Extensión, Lineed Bruno, y autoridades académicas, quienes reafirmaron el compromiso institucional de continuar fortaleciendo la relación entre la academia y el mercado laboral.

“Desde el ITSC seguimos apostando a una formación técnica conectada con la realidad del país, donde nuestros estudiantes no solo se preparan, sino que también encuentran oportunidades concretas para su desarrollo profesional”, expresó el rector durante su intervención.

Durante esta primera jornada, los participantes tuvieron acceso a entrevistas preliminares, recepción de currículums y orientación directa por parte de reclutadores, facilitando procesos reales de inserción laboral.

La feria contó con la participación de importantes empresas como Hayco Dominican Republic, Grupo de Inversiones Lunar (Royalton Hoteles), Banco Adopem, Medline-Microtek, Pasteurizadora Rica, Industrias Banilejas, Santo Domingo Motors, Planeta Azul, Cardinal Health, Medtronic y el Hospital General Plaza de la Salud, entre otras, representando sectores estratégicos como manufactura, salud, servicios, tecnología, hotelería y centros de contacto.

En este contexto, Placement International se destacó por disponer de más de 1,000 vacantes, constituyéndose en una de las principales ofertas de oportunidades laborales dentro de la jornada.

Asimismo, se integraron empresas como TransPerfect Dominican Republic, Clúster Soft RD, AFP Crecer, ARS ASEMAP, Helados Bon y Grupo Ágape (Burger King, Popeyes, Krispy Kreme y Papa John’s), ampliando la diversidad de oportunidades disponibles para los asistentes.

Como parte de la agenda formativa, se llevaron a cabo charlas y talleres enfocados en el fortalecimiento de habilidades para el empleo, incluyendo el taller “Conoce UNIKA”, así como conferencias sobre imagen profesional y preparación para entrevistas, aportando herramientas prácticas para la inserción laboral efectiva.

Adicionalmente, el Grupo Banreservas desarrolla una jornada de bancarización dirigida a los asistentes, facilitando su inclusión financiera y acceso a servicios, más allá de la oferta directa de empleo.

La Feria de Empleo ITSC 2026 continúa este 27 de marzo, reafirmando el rol del ITSC como un puente entre la formación técnica y las oportunidades del mercado laboral.