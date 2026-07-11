ITSC celebrará expo conferencia para promover el bienestar y los hábitos saludables

Bartolo García

Santo Domingo Este.– Estudiantes de la carrera de Producción de Eventos del Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC) realizarán la expo conferencia “Ponte Fitness- Transforma tu cuerpo”, una iniciativa académica orientada a promover la salud, el bienestar y la adopción de hábitos de vida saludables entre jóvenes y adultos.

La actividad se desarrollará el próximo martes 14 de julio, a partir de las 3:00 de la tarde, en las instalaciones del ITSC, ubicadas en el distrito municipal de San Luis, Santo Domingo Este. El evento será completamente gratuito y estará abierto a toda la comunidad.

Durante la jornada, los asistentes podrán participar en conferencias, clases en vivo y recibir orientaciones prácticas sobre entrenamiento físico, alimentación saludable y el desarrollo de una mentalidad enfocada en el bienestar integral, con el propósito de motivar estilos de vida más saludables.

La expo conferencia forma parte del proyecto final de tesis de los estudiantes de Producción de Eventos y es organizada por el equipo ASAP Events, integrado por Carolina Pérez, José Miguel Carvajal, Rosangela Benjamín, José Ventura, Luis Rivera, Jocelyn Disla, Maiko Valentino y Ryan Tolentino, quienes diseñaron una experiencia educativa e interactiva para fomentar la actividad física y el autocuidado.

La coordinación académica de la iniciativa está a cargo de Rahicher Trabous Ortiz, quien ha acompañado el proceso formativo y respaldado el desarrollo del proyecto, impulsando una propuesta que combina aprendizaje, creatividad y compromiso social.

Los organizadores explicaron que los participantes aprenderán cómo iniciar una rutina de ejercicios de manera efectiva, mejorar sus hábitos alimenticios sin complicaciones y fortalecer la disciplina necesaria para alcanzar sus objetivos personales, además de disfrutar de un ambiente dinámico, motivador y lleno de actividades interactivas.

“Ponte Fitness- Transforma tu cuerpo” busca convertirse en un punto de partida para quienes desean mejorar su calidad de vida. “Si has pensado en comenzar y no sabes cómo, este es tu momento. Ponte Fitness es el punto de partida para una nueva versión de ti”, expresaron los organizadores al extender la invitación a todas las personas interesadas en conocer más sobre el mundo del fitness y adoptar hábitos saludables.