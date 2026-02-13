Ito Bisonó supervisa renovación de la Calle del Sol y acelera su transformación urbana en Santiago

Bartolo García

El ministro de la Vivienda y Edificaciones, Víctor Ito Bisonó, encabezó un recorrido de supervisión por los trabajos de renovación que se ejecutan en la emblemática Calle del Sol, en Santiago de los Caballeros, con el objetivo de garantizar avances eficientes y una terminación de alto nivel técnico.

Durante la visita, el funcionario reafirmó el compromiso del Gobierno y del presidente Luis Abinader de concluir esta obra estratégica para el corazón comercial y cultural de la ciudad.

Bisonó destacó que se está trabajando para acelerar el cronograma de ejecución, sin sacrificar la calidad de los materiales ni los estándares de construcción previamente establecidos en otras etapas del proyecto.

“Estamos dando seguimiento directo a esta intervención porque conocemos el impacto que ha tenido en el comercio y en la vida urbana de esta zona, por eso buscamos acortar los tiempos, pero garantizando que la obra quede con la calidad que Santiago merece”, expresó el ministro.

Explicó que algunos retrasos se han debido a factores externos, como las condiciones climáticas, pero aclaró que no existen inconvenientes administrativos ni atrasos en los pagos relacionados con el proyecto.

El funcionario indicó que la meta es que, si el clima lo permite, para finales de marzo se esté cerca de concluir el adoquinado de las dos cuadras actualmente intervenidas.

Asimismo, subrayó que el modelo aplicado en tramos anteriores —que incluye soterrado de cableado, adoquinado moderno, nueva iluminación y reorganización del espacio urbano— servirá como referencia de calidad para las áreas en ejecución.

Bisonó resaltó que los resultados positivos ya visibles han sido bien valorados por comerciantes, empresarios y usuarios, lo que refuerza la importancia de mantener el mismo estándar constructivo.

La renovación de la Calle del Sol forma parte de un ambicioso proyecto de transformación urbana que busca convertir esta vía histórica en un eje moderno de uso mixto, con prioridad peatonal y mayor atractivo turístico.

El diseño contempla materiales contemporáneos, incorporación de áreas verdes, maceteros, mobiliario urbano y espacios de descanso que promuevan la convivencia ciudadana.

El soterrado del cableado permitirá una iluminación más eficiente y estética, mejorando la seguridad nocturna y realzando la imagen del centro histórico de Santiago.

Además, se proyecta la revitalización de fachadas comerciales, lo que incentivará la inversión privada y fortalecerá la identidad visual de esta importante zona urbana.

Este enfoque integral no solo moderniza la infraestructura, sino que dinamiza la economía local y refuerza el sentido de pertenencia de los santiagueros.

El ministro reiteró que la obra cuenta con el respaldo total del Gobierno y con la participación activa de empresarios, ingenieros y asociaciones locales.

“Esto es un compromiso colectivo. Vamos a darle seguimiento diario para que se termine lo más pronto posible y con la calidad que nuestra ciudad merece”, concluyó.

Con esta intervención, la Calle del Sol se perfila como un referente nacional de renovación urbana, consolidando a Santiago como motor económico y cultural del país.

