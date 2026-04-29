Ito Bisonó impulsa transparencia y agilidad en permisos durante Expo Construcción Puerto Plata 2026

Bartolo García

Puerto Plata, RD.– El ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Víctor (Ito) Bisonó, encabezó la apertura de la Expo Construcción Puerto Plata 2026, donde resaltó la importancia de modernizar la permisología como una herramienta clave para fortalecer la institucionalidad y agilizar los procesos del sector construcción en la República Dominicana.

La actividad, celebrada del 24 al 26 de abril en el Centro de Convenciones Blue JackTar, en Playa Dorada, reunió a líderes empresariales, profesionales y representantes de los sectores construcción, inmobiliario y de equipos pesados, consolidándose como una plataforma estratégica para el desarrollo urbano y económico de la región Norte.

Durante su intervención, Bisonó explicó que la transformación de la permisología no solo persigue mayor rapidez en los trámites, sino también garantizar transparencia y eliminar la discrecionalidad en la evaluación de los expedientes. Señaló que el objetivo es establecer reglas claras, trazabilidad y estándares definidos que reduzcan espacios para prácticas indebidas.

Asimismo, indicó que el Plan de Modernización de la Permisología contempla la implementación de un expediente digital único y la estandarización de requisitos, permitiendo dar seguimiento en tiempo real a cada proceso. Aseguró que este modelo ya muestra resultados positivos con un aumento significativo en la emisión de licencias.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue el reconocimiento al ingeniero Pantaleón Salcedo como padrino de esta edición, en honor a su amplia trayectoria y sus aportes al desarrollo del sector construcción en la región Norte, siendo considerado una figura emblemática dentro de la industria.

El presidente de Expo Construcción Puerto Plata, Aneury Pilar, valoró la participación del ministro como una muestra del respaldo del Gobierno al fortalecimiento del sector y destacó que esta edición superó las expectativas de asistencia y participación, consolidando a Puerto Plata como punto estratégico para la industria.

En el acto inaugural también fueron reconocidos los ingenieros José Miguel González, Kuky Silverio, Daniel Fernández y Germán Alexander Valbuena Valdez, por su destacada trayectoria y sus aportes al crecimiento y consolidación del sector construcción en la región Norte.

Durante los tres días de actividades, la Expo desarrolló una amplia agenda de exhibiciones, encuentros empresariales y espacios de networking, reafirmando su papel como motor de innovación, inversión y desarrollo para Puerto Plata, la región Norte y toda la República Dominicana.