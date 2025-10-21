Ito Bisonó es condecorado con la Medalla al Mérito por su apoyo al comercio organizado y las mipymes

La Federación Dominicana de Comerciantes reconoció al ministro de Industria, Comercio y Mipymes por su gestión cercana, transparente y comprometida con el desarrollo del sector comercial del país

Bartolo García

SANTO DOMINGO, R.D.– En el marco del 51.º aniversario de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor -Ito- Bisonó, fue galardonado con la Medalla al Mérito, una distinción que resalta su destacada labor en favor del comercio organizado, las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y la formalización económica de la República Dominicana.

El reconocimiento fue entregado durante el Desayuno de Gala de la FDC, celebrado en el Hotel Barceló Lina, encabezado por el presidente Luis Abinader, y con la asistencia de destacados representantes del sector empresarial, autoridades del MICM, líderes gremiales y miembros del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación.

Durante el acto, el presidente de la FDC, Iván de Jesús García, destacó el papel fundamental del ministro Bisonó en el fortalecimiento del comercio formal, su impulso al acceso al crédito y la capacitación de emprendedores y comerciantes, pilares que, según dijo, “han contribuido a dinamizar la economía nacional y a consolidar un ecosistema empresarial más justo y competitivo”.

Asimismo, García valoró las acciones del ministro contra el comercio ilegal, resaltando su capacidad de diálogo y su firmeza en la defensa de las reglas del mercado. En ese sentido, propuso que Bisonó encabece una comisión multisectorial para garantizar el cumplimiento de las leyes que combaten la competencia desleal y protegen al comercio formal.

Al recibir la distinción, Ito Bisonó expresó que la medalla representa “un honor que me llena de emoción y compromiso con el país”, y reafirmó su visión de una gestión pública útil, cercana y participativa, que escucha, dialoga y trabaja junto a los sectores productivos.

El ministro aprovechó el momento para felicitar a la Federación Dominicana de Comerciantes por sus 51 años de labor ininterrumpida, destacando que “detrás de cada empresa afiliada hay hombres y mujeres que se levantan cada día con la firme convicción de servir, de crear empleos y de aportar al progreso nacional”.

“El comercio no solo mueve bienes, sino también voluntades. Conecta regiones, genera oportunidades y mantiene viva la energía de un país que trabaja con orgullo”, expresó Bisonó, tras recibir un prolongado aplauso de los asistentes.

Desde el MICM, el ministro ha impulsado programas de formalización empresarial, acceso al financiamiento inclusivo, políticas de innovación y competitividad, así como proyectos de digitalización y fortalecimiento institucional en beneficio de las mipymes, que representan más del 98 % del tejido empresarial dominicano.

El reconocimiento también fue dedicado por Bisonó a los servidores públicos del ministerio, a los empresarios que siguen invirtiendo en el país y al presidente Luis Abinader, a quien atribuyó una gestión basada en “visión, transparencia y compromiso con la gente”, pilares que, según dijo, han permitido la recuperación y el crecimiento económico sostenido del país.

Bisonó resaltó además que la FDC ha sido un actor clave en el desarrollo nacional, articulando durante más de cinco décadas a los comerciantes, productores y consumidores. “El comercio organizado es la columna vertebral de nuestra economía y un símbolo del esfuerzo y la resiliencia del pueblo dominicano”, afirmó.

El evento contó con la participación de líderes gremiales, empresarios, representantes de medios de comunicación y autoridades gubernamentales, quienes destacaron la cercanía del MICM con el sector comercial y la transformación institucional que ha impulsado bajo la gestión de Bisonó.

En su mensaje de cierre, el ministro expresó: “Recibo esta distinción con humildad, con orgullo y con la firme decisión de seguir trabajando codo a codo con ustedes, para que el comercio dominicano siga creciendo con fuerza, con dignidad y con identidad nacional”.

“Porque cuando el comercio avanza, avanza la República Dominicana”, concluyó Bisonó, reafirmando su compromiso de continuar fortaleciendo el vínculo entre el Estado y los empresarios, en beneficio del desarrollo sostenible del país.

El acto conmemorativo también contó con la presencia de Eddy Olivares (ministro de Trabajo), Kelvin Cruz (ministro de Deportes), Eddy Alcántara (director de ProConsumidor) y Víctor de Aza (presidente de la Liga Municipal Dominicana), además de los senadores Antonio Marte, Odalys Rodríguez y Daniel Rivera.

Entre los dirigentes empresariales asistentes estuvieron Félix Rodríguez, Carlos González, Raquel Minier y Raymond Ulloa, de la FDC; Carlos Iglesias, de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago; Ernesto Martínez, de ANEC; y Wilfredo Cabrera, de CONFENAGRO, quienes coincidieron en que el liderazgo de Bisonó ha sido determinante para impulsar un comercio más competitivo, inclusivo y formalizado.

#eljacaguero #ItoBisonó #MICM #FDC #ComercioDominicano #Mipymes #LuisAbinader #DesarrolloEconómico #EmpresariadoRD #MedallaAlMérito