ITLA abre nuevas oportunidades a jóvenes con la entrega de más de 100 becas para educación superior 

Santo Domingo. – Con el propósito de proporcionar oportunidades de formación profesional técnico superior a nivel tecnológico a jóvenes talentosos del país, el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) entregó 130 becas a estudiantes como parte de la segunda versión del programa sombrilla BECAS ITLA. El acto estuvo encabezado por el rector del ITLA Mtro. Rafael Féliz García y contó con la participación de importantes personalidades en representación de organizaciones sin fines de lucro educación y empresarial.

En el marco de la segunda edición del programa de Becas ITLA 2025, la Fundación La Oreja Media, la Sociedad Salesiana y la intitución Supérate se destacan como patrocinadores oficiales, reafirmando su compromiso con el desarrollo educativo y la inclusión social a través del acceso a estudios técnicos de alta calidad.

Durante sus palabras centrales del acto el rector del ITLA, Mtro. Rafael Féliz García, felicitó a los jóvenes por este nuevo trayecto profesional y les invitó a que asuman el compromiso estudiantil con responsabilidad, disciplina y pasión.

“Cada beca que entregamos hoy representa una puerta que se abre al conocimiento, la innovación y la oportunidad. Sabemos que detrás de cada estudiante hay un sueño, una familia y una comunidad que se beneficiarán de lo aprendido aquí. Por eso, este programa no es únicamente un aporte individual: es una inversión en el futuro de la República Dominicana. Un aporte que representa una inversión de un poco más de 14 millones de pesos distribuidos en 130 becas”, precisó Féliz García

En ese sentido aprovechó la ocasión para reconocer la importancia del valor de la especie de alianza doble hélice, una alianza entre el Estado – Academia y el sector empresarial el cual calificó como oportuno pues según explicó que el desarrollo de un país no depende solo de recursos materiales, sino del talento humano preparado para enfrentar los desafíos de la era digital. Fundamentado en que las empresas necesitan jóvenes capacitados, creativos y con visión; el Estado necesita ciudadanos formados que impulsen la innovación y el progreso. Y el ITLA se honra en ser ese puente que une ambos mundos.

A esta valiosa iniciativa se han sumado también destacadas empresas del sector privado que, con su apoyo, hacen posible la expansión de estas oportunidades formativas. Entre ellas se encuentran Grupo Ramos, Solvex, Altice Dominicana, DP World Caucedo, STI DATOS, MODAFOCA, OASIS GATE, Banreservas, Banco Popular, BHD, Grupo Estrella, Arajet, CESAC, el Parque Industrial PIISA, Parque Cibernético Santo Domingo, el Parque Industrial de Las Américas y The Asterion Wealth Advisory Group. Su participación reafirma la importancia de la colaboración público-privada en la formación del talento que impulsará la transformación tecnológica y económica del país.

Estuvieron presentes diferentes autoridades y directores departamentales del ITLA, entre ellos, Pedro Pablo Castro, vicerrector Académico; Gary Ruiz, vicerrector de Extensión; José R. Bernard, vicerrector Administrativo y Financiero ITLA; Darlin Toribio, decano de Ciencia y Tecnología; Winston Paulino, director de Gabinete; Gilber Gómez, director de Tecnología; Hildeya González, encargada de Asistencia Financiera; Luis Móises Moscoso, coordinador del departamento de becas.