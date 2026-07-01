ISFODOSU distingue a 11 docentes por su excelencia académica e investigativa

Bartolo García

El Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU) celebró el Día Nacional del Maestro 2026 con un acto de reconocimiento a profesores que se han destacado por su excelencia en la docencia, la investigación y su permanencia en la institución. Durante la ceremonia también fueron entregados los premios Eugenio María de Hostos y Salomé Ureña, que distinguen el desempeño académico de los docentes.

La rectora del ISFODOSU, Dra. Nurys del Carmen González, resaltó el papel fundamental de los profesores en la formación de los futuros maestros del sistema educativo dominicano. Destacó que cada clase, orientación y decisión pedagógica impacta directamente la educación de miles de niños, niñas y jóvenes, al tratarse de una institución dedicada a preparar a quienes tendrán la responsabilidad de educar a las nuevas generaciones.

En esta cuarta edición de los galardones, la directora de Desarrollo Profesoral, Máxima Rodríguez, explicó que la selección de los 11 docentes reconocidos se realizó mediante un proceso riguroso, sustentado en criterios previamente establecidos que evaluaron aspectos como la formación académica, el desempeño docente, la investigación, la innovación, la producción de recursos educativos y la vinculación institucional.

Los profesores distinguidos con el Premio Eugenio María de Hostos al Profesor Distinguido en la Investigación fueron Henyer Zamora, Yoselín Taveras, Suzana Hernández, Dania Suriel, Águeda Peña y Miguel Bennasar García, quienes fueron seleccionados por su producción científica, publicaciones y proyectos de investigación desarrollados.

Mientras que el Premio Salomé Ureña al Profesor Distinguido en la Docencia fue otorgado a Gabriel De Los Santos, Bilda Valentín, Hirrael Santana, Dirwin Muñoz y José Luis Rosario Rodríguez, tras un proceso de nominación y evaluación que tomó en cuenta la innovación educativa, el desempeño en las aulas, las publicaciones y su contribución al fortalecimiento institucional.

Además de recibir una placa de reconocimiento, los galardonados obtuvieron una estancia profesional docente en una universidad extranjera, mientras que otros maestros fueron distinguidos con botones por cumplir 10, 15, 20, 25 y 30 años de servicio en el ISFODOSU. La actividad contó con la presencia de autoridades del Ministerio de Educación, miembros de la Junta de Directores y representantes de los seis recintos de la institución.