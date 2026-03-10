Irán intensifica ofensiva con misiles contra Israel y posiciones militares de EE.UU.

Las tensiones en Medio Oriente escalaron nuevamente luego de que Irán lanzara una nueva oleada de misiles y drones contra objetivos en Israel y contra instalaciones militares vinculadas a Estados Unidos.

De acuerdo con reportes de la agencia iraní Fars, el ataque corresponde a la 37.ª fase de la operación militar denominada “Promesa Verdadera”, una campaña lanzada por Teherán como represalia tras los ataques iniciados el pasado 28 de febrero.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica informó que los objetivos principales fueron bases militares estadounidenses ubicadas en Erbil, en Irak, y la base de la Quinta Flota de Estados Unidos en Baréin.

Asimismo, los ataques también fueron dirigidos contra la ciudad israelí de Tel Aviv, considerada uno de los principales centros urbanos y económicos del país.

Según informes militares iraníes, durante la ofensiva se emplearon distintos tipos de misiles balísticos, entre ellos los Kheibar, Ghadr —equipados con ojivas múltiples de aproximadamente una tonelada— y los misiles pesados Khorramshahr.

Anadolu / Gettyimages.ru

Fuentes citadas por medios internacionales indicaron que se trataría de la mayor operación con misiles y drones realizada por Irán desde el inicio del conflicto, lo que refleja un aumento significativo en la intensidad de los enfrentamientos.

El portal especializado Iran Watch señala que el misil Khorramshahr posee un alcance estimado de entre 2,000 y 3,000 kilómetros, con capacidad para transportar una ojiva de entre 750 y 1,500 kilogramos.

Videos difundidos en redes sociales y medios de comunicación muestran misiles cruzando el cielo rumbo a sus objetivos, mientras sistemas de defensa aérea israelíes intentaban interceptarlos.

La actual escalada se produce tras la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel iniciada el 28 de febrero con el objetivo declarado de neutralizar amenazas militares de la República Islámica de Irán.

En respuesta a esos ataques, Teherán ha lanzado varias oleadas de misiles balísticos y drones contra territorio israelí y contra instalaciones militares estadounidenses en distintos puntos de Medio Oriente.

La situación mantiene en alerta a la comunidad internacional, mientras analistas advierten que la intensidad de los ataques podría aumentar la inestabilidad en toda la región.

Con información de actualidad.rt.com

