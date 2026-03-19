Irán ataca refinería en Israel como respuesta a ofensiva previa en su territorio

Haifa, Israel.– Un ataque lanzado por Irán impactó una importante refinería en el norte de Israel, en la ciudad de Haifa, en lo que autoridades iraníes consideran una acción de defensa ante recientes bombardeos en su territorio.

El ataque provocó un incendio de gran magnitud en la instalación energética, considerada una de las más importantes de Israel, ya que suministra entre el 50 % y el 60 % del combustible del país.

Según reportes, el bombardeo generó interrupciones parciales en el servicio eléctrico en el norte de Israel, mientras equipos de emergencia acudieron al lugar para controlar la situación.

WATCH: Smoke rises from Israel's Haifa refinery following Iranian missile hit. pic.twitter.com/4XVwjhmD4z — Clash Report (@clashreport) March 19, 2026

Este hecho ocurre apenas un día después de que instalaciones energéticas iraníes, incluyendo áreas del complejo South Pars, fueran atacadas, en una escalada directa del conflicto entre ambas naciones.

Autoridades iraníes han señalado en distintos escenarios internacionales que sus acciones militares responden a la necesidad de proteger su soberanía, afirmando que los ataques contra Israel se realizan como respuesta a agresiones previas.

Medios locales informaron sobre impactos de misiles y caída de fragmentos en la zona de Haifa, aunque hasta el momento no se han reportado víctimas.

El ministro de Energía de Israel, Eli Cohen, aseguró que los daños en la red eléctrica fueron limitados y que la situación está bajo control.

Este nuevo episodio se enmarca en una creciente escalada militar en Oriente Medio, caracterizada por ataques cruzados entre Irán e Israel, que han incluido bombardeos a infraestructuras estratégicas y energéticas en ambos territorios.

Analistas advierten que la justificación de defensa por parte de Irán podría intensificar aún más el conflicto, elevando la preocupación internacional por la estabilidad de la región y el impacto en el suministro energético global.

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