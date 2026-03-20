IPES fortalece alianza con el IESPEC para impulsar capacitación continua de agentes policiales

Santo Domingo RD.- El Instituto Policial de Educación Superior (IPES) y el Instituto Especializado Superior en Formación Política Electoral y del Estado Civil (IESPEC) avanzan en el fortalecimiento de una alianza interinstitucional orientada a impulsar la capacitación continua de los miembros de la Policía Nacional en materia electoral.

Esta iniciativa busca reforzar la formación en valores democráticos y garantizar una adecuada preparación de los agentes para el cumplimiento de sus funciones durante los procesos electorales en el país.

Tras un importante encuentro en la sede del IESPEC, funcionarios de ambas instituciones acordaron avanzar en la firma de un convenio interinstitucional y establecer un cronograma de trabajo para la implementación de las primeras jornadas de capacitación.

En dicha reunión estuvieron presentes el rector del IPES, general Juan Guzmán Badía; la vicerrectora académica de la entidad, coronel Aida Valdez Liranzo; la vicerrectora de Investigación, Extensión y Postgrado, asimilada militar Fanny Torres Rosario y el encargado del Departamento de Relaciones y Cooperación Interinstitucional, segundo teniente Miguel Enrique Segura Lugo.

Por parte del IESPEC participaron su rector, Felipe Carvajal De Los Santos; el vicerrector de Vinculación y Responsabilidad social, Dr. Vladimir Rozón; la vicerrectora de Investigación y Postgrado, Laura Casado; el vicerrector Administrativo y Financiero, Pedro Agustín De Jesús; la encargada de Movilidad Estudiantil, Rosa América Martínez; el encargado de Responsabilidad Social, Fernando Gómez, y la encargada de Relaciones Interinstitucionales, Angélica Decamps.

Durante la mesa de trabajo, las autoridades de ambas instituciones destacaron la importancia de integrar contenidos formativos sobre el rol de la Policía Militar Electoral y las medidas preventivas en los perímetros electorales.

En ese sentido, se acordó avanzar en la firma del convenio interinstitucional, con el propósito de establecer un programa estructurado de capacitación continua para los miembros de la Policía Nacional, enfocado en fortalecer sus competencias en materia electoral.

Asimismo, las partes coincidieron en la necesidad de definir un cronograma de trabajo y los recursos necesarios para la ejecución de las primeras jornadas formativas, garantizando su implementación oportuna.

Ambas instituciones reiteraron su compromiso de fortalecer la cooperación interinstitucional y continuar impulsando iniciativas conjuntas orientadas a la formación académica y el desarrollo profesional de los miembros de la Policía Nacional.