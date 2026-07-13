Investigan muerte de mujer en Nagua; expareja es buscada como principal sospechoso

Bartolo García

Las autoridades investigan la muerte de Catherine Rosario Gutiérrez, de 35 años, cuyo cuerpo fue encontrado este domingo en una vivienda de la comunidad Mata Bonita, en el distrito municipal Las Gordas, provincia María Trinidad Sánchez. El hecho ha generado consternación entre familiares, amigos y residentes de la zona.

De acuerdo con informaciones preliminares, la mujer habría recibido múltiples golpes y un disparo en la cabeza. Sin embargo, las autoridades aún no han ofrecido un informe oficial sobre la causa de la muerte, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del caso.

La expareja de la víctima, Javier Hernández Concepción, ha sido señalada como el principal sospechoso y, según los reportes, permanece prófugo. Los organismos de seguridad mantienen las labores para localizarlo y ponerlo a disposición de la justicia.

La pareja tenía en común un hijo de siete años, un hecho que ha aumentado el impacto emocional de esta tragedia entre sus allegados y la comunidad, que espera el rápido esclarecimiento del crimen.

La madre de la fallecida, Miriam Gutiérrez, hizo un llamado público al señalado sospechoso para que se entregue a las autoridades. Asimismo, reveló que un día antes del hecho ambos habían visitado su residencia, ubicada en el kilómetro 3 de Nagua.

Hasta el momento, el Ministerio Público y los organismos de investigación no han divulgado mayores detalles sobre las pesquisas. Las autoridades continúan recolectando evidencias y realizando las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades y llevar el caso ante la justicia.

El crimen ha causado profunda conmoción en la provincia María Trinidad Sánchez, donde familiares y comunitarios esperan que la investigación avance con celeridad y que los responsables, una vez establecidos por las autoridades competentes, respondan ante la ley.