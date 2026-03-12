Investigador de INTEC desarrolla aplicación para la evaluación de puentes en República Dominicana

SANTO DOMINGO. – El profesor investigador del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Norberto José Rojas Mercedes, desarrolló una aplicación para inspeccionar el estado de los puentes y elevados en República Dominicana, modernizando los procesos de gestión y toma de decisiones en materia de infraestructura vial.



Rojas Mercedes, docente del Área de Ingenierías del INTEC, indicó que la aplicación permite que un inspector, debidamente entrenado, pueda realizar la evaluación técnica de un puente directamente desde un teléfono móvil, generando información que se integra a una base de datos centralizada, que presenta datos en tiempo real sobre la condición de los puentes.



“A través de un formulario digital, el sistema recopila información detallada sobre la ubicación, características estructurales y condiciones físicas de cada puente, incluyendo superestructura, subestructura, fundaciones, entorno hidráulico y funcionalidad vial”, precisó el experto. Sostuvo que, de esta manera, las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) podrán identificar prioridades, planificar intervenciones y tomar decisiones estratégicas con mayor rapidez y precisión.



Al presentar la aplicación ante la Comisión de Supervisión de Infraestructuras Públicas ante el Cambio Climático, Rojas Mercedes señaló que uno de los principales avances de la herramienta es que analiza el estado del puente utilizando estándares internacionales adaptados al país.



“Durante el proceso de inspección, los técnicos pueden registrar evidencias fotográficas, geolocalización automática y múltiples parámetros estructurales. Una vez completada la evaluación, el sistema genera de manera automática un informe técnico detallado, incluyendo análisis, registros fotográficos y una calificación del estado del puente”, explicó el doctor en Filosofía en Ingeniería Civil y docente del INTEC.



La Comisión es presidida por el geólogo Osiris de León, y el ingeniero Leonardo Reyes Madera, director de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (ONESVIE), tiene a su cargo la dirección ejecutiva de la misma.



La aplicación ha sido utilizada en fase de prueba para evaluar el estado de puentes en Bayaguana y Jarabacoa; en esta última evaluación, participaron miembros de la Comisión de Supervisión de Infraestructuras Públicas ante el Cambio Climático y del MOPC como forma de socialización de la herramienta.



Como parte de la siguiente fase del proyecto, se planea evaluar progresivamente los aproximadamente 2,500 puentes existentes en el país. Esto permitirá crear una base de datos nacional con información actualizada sobre la tipología, condiciones estructurales y niveles de prioridad de intervención.



El aplicativo creado por el investigador del INTEC es uno de los resultados del proyecto de investigación “Vulnerabilidad Sísmica de Puentes en Proceso de Envejecimiento en República Dominicana”, desarrollada con recursos otorgados por el Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondocyt) del Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología.



El investigador aseguró que la herramienta representa un paso importante hacia una gestión más eficiente y preventiva de la infraestructura vial del país, al permitir identificar riesgos con criterio científico, planificar mantenimientos y optimizar la inversión pública. lo que mejorará la seguridad de las estructuras que forman parte de la red de transporte nacional.



El desarrollo de la aplicación fue posible gracias al trabajo conjunto de un equipo técnico lidereado por Rojas Mercedes y los ingenieros Emmanuel De Óleo Montero y Johanny Pérez Muñoz, quienes brindaron apoyo clave en el proceso de diseño e implementación de la herramienta.