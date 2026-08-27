Inversiones Calpe coloca pilotillos en Playa Encuentro amparada en decisiones judiciales

Bartolo García

CABARETE, PUERTO PLATA.– Representantes legales de Inversiones Calpe, S.R.L., representada por el inversionista estadounidense Lance B. Lundberg, informaron sobre la colocación de pilotillos en terrenos de su propiedad en Playa Encuentro, una medida que, según explicaron, busca dar cumplimiento a sentencias judiciales relacionadas con la delimitación y protección del inmueble.

La empresa aseguró que los pilotillos están siendo instalados exclusivamente dentro del perímetro de la propiedad privada y no impiden el acceso ni el disfrute público de Playa Encuentro. Asimismo, indicó que ha acondicionado espacios para estacionamiento público y habilitado baños, duchas y servicios de seguridad para los visitantes de la zona.

De acuerdo con Calpe, la actuación se fundamenta en la sentencia número 0030-1643-2025-SSEN-00312, emitida el 30 de abril de 2025 por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA). La decisión ordenó ejecutar una sentencia anterior y dispuso que las autoridades permitieran a los propietarios cercar la parcela 1-Ref-13 del Distrito Catastral núm. 2 de Puerto Plata, sin obstáculos.

La compañía señaló que el fallo también ordenó el cese de las intromisiones en la propiedad privada, el retiro de letreros instalados dentro del inmueble y la corrección de señalizaciones en áreas cercanas que ofrecieran información considerada incorrecta sobre los caminos y accesos hacia Playa Encuentro. La decisión estableció, además, que el ingreso al área de dominio público de la playa debe realizarse mediante un camino público reconocido y no atravesando los terrenos de Calpe.

La empresa recordó que la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia declaró inadmisibles los recursos de casación presentados por los ministerios de Turismo y de Medio Ambiente y Recursos Naturales contra la sentencia del TSA. La decisión SCJ-TS-25-4322, dictada el 18 de diciembre de 2025, dejó vigente el mandato que permite el cercado del inmueble y exige a las instituciones públicas abstenerse de ingresar a la propiedad sin autorización de sus propietarios.

Calpe explicó que las decisiones judiciales tienen como antecedente la sentencia número 0030-1643-2024-SSEN-00889, del 13 de noviembre de 2024, que ordenó detener las intromisiones en el inmueble y retirar o corregir determinadas señalizaciones. Posteriormente, el TSA dispuso una astreinte contra varias instituciones públicas por cada día de retraso en la ejecución de la decisión, una vez vencidos los plazos establecidos tras su notificación.

Finalmente, Inversiones Calpe sostuvo que la colocación de los pilotillos busca delimitar y proteger la propiedad privada sin afectar el carácter público de Playa Encuentro. La empresa llamó tanto a las autoridades como a los usuarios de la zona a respetar las decisiones judiciales, los derechos de propiedad reconocidos por los tribunales y el libre acceso a la playa a través de la vía pública establecida.