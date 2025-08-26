Inversión vial del MOPC transforma carreteras en Santiago Rodríguez

Obras Públicas inicia trabajos de bacheo en tramos claves que conectan comunidades con San Ignacio de Sabaneta y Dajabón

Bartolo García

Santiago Rodríguez, R.D. – El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través de su dirección regional Norte, dio inicio este martes a los trabajos de bacheo programados en varias vías de la provincia, atendiendo a los reclamos de las comunidades que demandaban el remozamiento de sus carreteras.

La jornada, encabezada por el ingeniero José Aybar, director regional del MOPC, comenzó con la intervención del tramo carretero Villa Los Almácigos–Santiago Rodríguez, considerado vital para la movilidad diaria de los residentes de la zona.

De igual forma, se incluyó en el plan la vía Santiago Rodríguez–Dajabón, ruta que conecta con la frontera norte y es fundamental para la economía local, el comercio y la integración interprovincial.

El ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, había prometido a los comunitarios la reparación de estas carreteras, compromiso que ahora se materializa con el despliegue de brigadas y equipos en los diferentes tramos.

Según explicó Aybar, los trabajos forman parte de un cronograma que se había consensuado semanas atrás con representantes comunitarios y líderes locales, quienes solicitaron al Gobierno soluciones ante el progresivo deterioro de las vías.

El funcionario regional hizo un llamado a los conductores que transitan por estas carreteras a manejar con prudencia y moderación durante la ejecución de los trabajos, ya que la presencia de brigadas y maquinarias puede generar retrasos momentáneos.

Asimismo, pidió disculpas a los residentes por los inconvenientes temporales que las obras puedan ocasionar, asegurando que los beneficios finales en conectividad y seguridad vial compensarán ampliamente las molestias.

Los comunitarios han valorado positivamente el inicio de estos trabajos, ya que desde hace tiempo las carreteras presentaban baches y tramos en mal estado, dificultando tanto la movilidad de personas como el transporte de productos agrícolas.

La provincia de Santiago Rodríguez es reconocida por su producción agrícola, especialmente de plátano y ganado, por lo que contar con vías en condiciones óptimas es un elemento clave para fortalecer la economía local.

El tramo Santiago Rodríguez–Dajabón también adquiere relevancia por ser una ruta de comunicación directa hacia la frontera, facilitando el comercio binacional con Haití, lo que convierte su reparación en un aporte a la dinámica económica de toda la región.

El MOPC señaló que los trabajos de bacheo son parte de un plan integral de mantenimiento vial que busca garantizar mayor seguridad, rapidez en los desplazamientos y reducción de costos operativos para los conductores.

El ingeniero Aybar destacó que la coordinación con los munícipes fue esencial para priorizar los tramos más urgentes, lo que demuestra la voluntad del Gobierno de escuchar y dar respuesta a las comunidades.

Con estas intervenciones, el Ministerio de Obras Públicas reafirma su compromiso de llevar soluciones concretas a cada rincón del país, fortaleciendo la conectividad territorial y contribuyendo al desarrollo social y económico de Santiago Rodríguez y sus municipios.