Inversión social de Michel Brukier fortalece la educación en Sosúa

Bartolo García

Sosúa, Puerto Plata.– Con un firme compromiso con la niñez y la educación, Michel Brukier, vicepresidente del Club de los Leones de Sosúa, encabezó una importante jornada social en la que cientos de niños de las comunidades de Maranatha y Los Castillos recibieron mochilas repletas de útiles escolares.

La entrega, realizada el pasado sábado 23 de agosto, responde a la visión de Brukier de invertir en el futuro de la comunidad, colocando la educación como el eje central del progreso social.

En el evento, Brukier estuvo acompañado de María Caterina, quien respaldó esta iniciativa que buscó dotar a los estudiantes de los materiales necesarios para iniciar con éxito el año escolar. La acción reforzó la alianza con la Asociación de Juntas de Vecinos de Sosúa, representada por su presidente, Genaro García, impulsando el trabajo conjunto en favor de la educación.

Desde su rol en el Club de los Leones, Brukier recordó que la niñez representa el presente y el futuro de la nación. “La educación es el pilar fundamental de la sociedad; en la escuela se construyen valores, civismo y compromiso con la patria”, expresó ante la multitud.

El empresario también subrayó que su respaldo no se limita a un gesto puntual, sino que forma parte de una inversión constante en proyectos sociales y comunitarios. “Siempre estaré dispuesto a colaborar con Sosúa en todo lo que contribuya a su desarrollo”, aseguró.

La comunidad valoró la entrega como un apoyo clave, especialmente en tiempos donde muchas familias enfrentan dificultades económicas para suplir los gastos escolares de sus hijos.

Con esta inversión social, Brukier no solo responde a una necesidad inmediata, sino que también fomenta la permanencia de los niños en las aulas, reduciendo el riesgo de deserción escolar en comunidades vulnerables.

Los líderes comunitarios destacaron que este tipo de iniciativas generan un efecto multiplicador, ya que inspiran a otras instituciones y empresarios a unirse en favor del bienestar colectivo.

Brukier, además, resaltó el respaldo de su empresa turística Los Castillos Resort, que ha servido de plataforma para apoyar diversas actividades comunitarias y culturales en Sosúa.

La entrega de útiles se enmarca en la filosofía de servicio que impulsa el Club de los Leones, organización que promueve el desarrollo humano a través de proyectos sociales, educativos y de salud.

El dirigente aseguró que seguirá apoyando al municipio de Sosúa, en especial a los sectores más vulnerables, porque cree en la importancia de unir esfuerzos para transformar vidas desde la base de la sociedad.

Con esta jornada, se confirma que la inversión social no solo impacta a los niños beneficiados, sino que fortalece el tejido comunitario y crea un círculo virtuoso de cooperación entre ciudadanos, instituciones y líderes locales.

El compromiso de Michel Brukier con Sosúa trasciende su papel empresarial: es un liderazgo activo que transforma realidades, sembrando esperanza y futuro en la niñez del municipio.