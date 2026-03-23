Inversión energética y renovables marcan la agenda empresarial en República Dominicana

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– La Cámara Oficial de Comercio de España en la República Dominicana (CAMACOESRD) colocó en el centro del debate el futuro de la inversión energética en el país, al celebrar un desayuno empresarial que reunió a actores clave del sector eléctrico, financiero y empresarial.

El encuentro, titulado “En la era de la incertidumbre: la inversión en energías renovables, presente y futuro”, destacó el posicionamiento de la República Dominicana como uno de los mercados energéticos más dinámicos del Caribe, con más de 2,700 megavatios de capacidad renovable instalada y una creciente participación de inversión extranjera, especialmente de origen español.

Durante la apertura, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, presentó la visión del gobierno para fortalecer el desarrollo de energías limpias, impulsar soluciones de almacenamiento y avanzar en la modernización de la red eléctrica nacional.

La introducción del funcionario estuvo a cargo de Pedro Valdez, presidente del Comité de Energía, Infraestructura, Logística y Transporte de CAMACOESRD, quien resaltó la importancia del capital internacional en la transformación del sistema eléctrico dominicano.

El programa incluyó el panel “Experiencias en el Mercado Eléctrico Mayorista”, donde expertos del sector analizaron los principales retos operativos y regulatorios vinculados al crecimiento de las energías renovables, incluyendo el fenómeno del vertimiento de energía.

Los especialistas coincidieron en que este desafío representa una oportunidad para impulsar mejoras en la infraestructura de transmisión, mediante el uso de tecnologías como almacenamiento energético, redes inteligentes y optimización del sistema eléctrico.

Asimismo, se desarrolló el panel “Financiamiento y sostenibilidad de inversión”, en el que se abordó el papel creciente de las finanzas verdes y los criterios ESG, destacando nuevas oportunidades de inversión en proyectos energéticos sostenibles y el fortalecimiento de la relación entre República Dominicana y España en este sector estratégico.