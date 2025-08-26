Inversión en salud fortalece medicina dominicana: nace la Sociedad de Cuidados Paliativos y Manejo del Dolor Crónico

Bartolo García

Santo Domingo, R.D. – La República Dominicana marcó un hito histórico en su sistema sanitario con la conformación oficial de la Sociedad Dominicana de Cuidados Paliativos y Manejo Intervencionista del Dolor Crónico, una entidad que representa una inversión estratégica en salud, capital humano y organización gremial.

El lanzamiento oficial se celebrará el 28 de agosto de 2025, a las 5:00 de la tarde, en el Salón de Pasados Presidentes del Colegio Médico Dominicano, en Santo Domingo. El acto solemne incluirá ceremonia, recepción y un mensaje de compromiso con los pacientes que más lo necesitan.

La junta directiva estará integrada por profesionales de reconocida trayectoria: la Dra. Doris Sánchez como presidenta; la Dra. Brelin Hernández, vicepresidenta; el Dr. Melvin Ozoria, tesorero; la Dra. Yudileidy Medrano, secretaria; y como vocales el Dr. Julio Ferreras, el Dr. Tomás Pacheco y la Dra. Marlen del Carmen Peña.

La presidenta, Dra. Doris Sánchez, afirmó que esta sociedad nace para unir a especialistas bajo un mismo propósito: brindar alivio, dignidad y esperanza. “La medicina no solo trata enfermedades, también acompaña y cuida la vida en cada etapa”, expresó.

Entre los objetivos iniciales de la sociedad se destacan: fortalecer la atención integral y humana, capacitar a profesionales de la salud, elaborar protocolos médicos basados en evidencia, impulsar políticas de acceso universal a cuidados paliativos y fomentar la investigación científica en este campo.

La iniciativa se proyecta también como una inversión en educación médica continua, al crear espacios de capacitación y actualización científica para médicos interesados en el manejo del dolor crónico y los cuidados paliativos.

El lanzamiento ha despertado gran expectativa en la comunidad médica, ya que hasta ahora el país no contaba con una entidad formal que agrupara a los especialistas de este sector. Esto limitaba la expansión y el desarrollo de programas de atención paliativa en los distintos niveles del sistema de salud.

La doctora Sánchez subrayó la importancia de comprender el dolor crónico como una enfermedad en sí misma, y no solo como un síntoma. Señaló que este enfoque requiere profesionales preparados en técnicas modernas de intervención que permitan mejorar la calidad de vida de los pacientes sin depender únicamente de fármacos.

La sociedad trabajará en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, universidades e instituciones académicas, con el fin de integrar los cuidados paliativos al sistema nacional de salud de forma estructurada y sostenible.

El impacto de la nueva organización trasciende el ámbito médico y se proyecta como una inversión social, ofreciendo respaldo a miles de familias mediante programas de apoyo, educación comunitaria y campañas de sensibilización.

En el acto de presentación se espera la asistencia de profesionales de la salud, autoridades del sector, representantes de asociaciones médicas, aseguradoras y aliados estratégicos que han acompañado el proceso de creación de esta entidad.

Con esta iniciativa, el país se suma a la tendencia global de reconocer los cuidados paliativos como un derecho humano, reafirmando el compromiso con la dignidad y el bienestar de cada paciente.

La Sociedad Dominicana de Cuidados Paliativos y Manejo del Dolor Crónico inicia su camino con la visión de que la atención compasiva y científica se convierta en un pilar de la medicina dominicana del presente y del futuro.