Inversión de más de RD$1,025 millones de EGEHID transforma Sabaneta, Tavera y Sabana Iglesia

Bartolo García

La Vega/Santiago.– Con una inversión histórica de RD$1,025,073,394.94, el Gobierno, a través de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), entregó este domingo carreteras y calles intercomunitarias en Tavera, Sabana Iglesia y Las Charcas. Estas obras prometen mejorar la conectividad, dinamizar la economía y transformar la vida de miles de familias en la región.

Durante el acto, el presidente Luis Abinader resaltó sus raíces familiares en Tavera y Sabana Iglesia, comprometiéndose personalmente a garantizar que estas comunidades reciban, por fin, el retorno que merecen tras décadas de aportar al desarrollo energético del país sin recibir la inversión correspondiente.

El mandatario afirmó que la zona de la Sierra “ha dado mucho a la República Dominicana” y ahora le toca al Estado devolver en obras de calidad. Subrayó que los proyectos no son solo carreteras, sino un acto de justicia social y un impulso a la competitividad regional.

En el distrito municipal de Tavera, Abinader inauguró los tramos Loma La Gallina-La Cabra, La Jina-Loma La Gallina, El Morro-El Desecho y La Jina-El Morro, con una inversión de RD$637,702,106.53. Estas vías eran reclamadas por los comunitarios desde hacía más de 20 años.

El presidente adelantó que antes de diciembre se completarán otros tramos pendientes en Tavera y que dará seguimiento personal al cronograma de ejecución. “Esta obra es un compromiso que trasciende lo político; es un compromiso con mis raíces y con la gente de esta tierra”, expresó.

En su discurso, también destacó el programa de responsabilidad social de la EGEHID, que se ejecuta en las comunidades cercanas a las presas, con inversiones que impactan en la agricultura, el turismo comunitario y la seguridad vial.

El reverendo padre Francisco Jiménez, vicerrector de la Universidad Católica del Cibao (UCATECI), agradeció al Gobierno por cumplir sus promesas. Recordó que durante su infancia debía levantarse a las cuatro de la mañana para llegar a la escuela, y aseguró que ahora los jóvenes podrán estudiar con mejores condiciones de acceso.

Otro sacerdote, Juan Rosario Vásquez, resaltó que las obras representan un avance tangible para la comunidad y pidió al presidente que siga impulsando proyectos similares en la región. “Hoy vemos progreso, hoy vemos futuro para Tavera”, expresó.

En representación de los comunitarios, Rufino Jiménez reconoció que Abinader pasó de “promesas a realidades” y agradeció la transformación visible que vive la zona.

El director de EGEHID, Rafael Salazar, destacó la colaboración de la comunidad en el proceso, al mantener una comunicación constante con ingenieros y contratistas. Además, señaló que las obras en hormigón hidráulico garantizan mayor durabilidad y resistencia.

Entre las obras complementarias se incluyeron la reconstrucción de los tramos La Herradura-Cruce de Baitoa y La Herradura-Embalse de Tavera, además de accesos al muro de la presa y al nuevo mirador turístico en construcción, diseñado para atraer visitantes al área.

En Sabana Iglesia, el presidente entregó las carreteras Sabaneta-Hoyo del Cercado y El Fraile-Yerba de Culebra, mientras que en Las Charcas, municipio de Santiago, fueron asfaltadas y reconstruidas calles claves como Niño Tavárez, Manuel Díaz y accesos a comunidades cercanas, con una inversión de RD$387,371,288.41.

Finalmente, el acto concluyó con un reconocimiento del Comité Gestor de Tavera al presidente Abinader, en agradecimiento por ser el principal impulsor del desarrollo vial de la Sierra. “Hoy, más que palabras, tenemos hechos que cambian la vida de la gente”, expresó el comité.

Con estas obras, el Gobierno reafirma su compromiso con la conectividad, la equidad territorial y el desarrollo económico sostenible, demostrando que la inversión pública puede transformar comunidades históricamente olvidadas.