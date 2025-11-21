INTRANT y Cruz Roja lanzan programa Tránsito+Limpio para hacer pruebas toxicológicas a conductores en Navidad para prevenir accidentes

Santo Domingo. – El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y la Cruz Roja Dominicana firmaron un acuerdo interinstitucional que da inicio al Plan Tránsito+Limpio, una iniciativa orientada a prevenir riesgos en las vías, fortalecer la seguridad vial y salvar vidas, especialmente durante las festividades navideñas, cuando la movilidad aumenta considerablemente en todo el territorio nacional.

El acuerdo permitirá realizar pruebas toxicológicas a conductores del transporte público y privado de pasajeros, con el propósito de garantizar que quienes trasladan ciudadanos lo hagan en condiciones seguras y libres de sustancias que comprometan su capacidad de conducción.

El plan inicia con un piloto de tres meses en el Gran Santo Domingo, donde se evaluarán los procesos y resultados para luego extenderse a escala nacional.

A medida que avance su implementación, la Cruz Roja Dominicana aplicará protocolos sanitarios rigurosos, garantizará la calidad de las pruebas y desarrollará acciones de orientación y acompañamiento en los casos positivos. El INTRANT, por su parte, definirá la cantidad anual de pruebas y los puntos estratégicos de ejecución, pudiendo superar las mil muestras por año según la demanda operativa.

El director ejecutivo del INTRANT, Ing. Milton Morrison, afirmó que el lanzamiento del Plan Tránsito+Limpio envía un mensaje claro al país en un momento decisivo.

“En las próximas semanas miles de familias estarán en las calles, celebrando, viajando y reencontrándose. Yno podemos permitir que la irresponsabilidad de unos pocos ponga en riesgo la vida de todos. Este acuerdo con la Cruz Roja Dominicana es una acción directa, firme y necesaria para cerrar el paso a la conducción bajo efectos de sustancias y para garantizar que quienes transportan vidas lo hagan con la responsabilidad que el país exige”.

Añadió que esta medida marca un antes y un después en la seguridad vial dominicana: “Hoy reafirmamos un compromiso: ni una vida menos por una decisión imprudente. El Plan Tránsito+Limpio es prevención, es control, es protección. Pero, sobre todo, es un paso valiente para cuidar a nuestra gente en la época del año donde más debemos estar unidos y seguros”.

De su lado, el presidente de la Cruz Roja Dominicana, Dr. Miguel Sanz, destacó que esta alianza representa un avance significativo para la protección de las familias dominicanas. “Nuestra misión es servir, prevenir y salvar vidas. Este esfuerzo conjunto fortalecerá la capacidad de respuesta en una época donde los incidentes viales suelen aumentar”.

El director general de la Cruz Roja Dominicana, Dr. Blaurio Alcántara, resaltó que el Plan Tránsito+Limpio constituye una herramienta esencial para reducir riesgos y evitar tragedias durante las festividades navideñas. “Contamos con la infraestructura clínica, la experiencia técnica y el compromiso humano para acompañar esta iniciativa con excelencia”.

La encargada de la Unidad Médica del INTRANT, Dra. Richel García, apuntó que esta alianza permitirá elevar los niveles de vigilancia y actuar con rapidez ante cualquier situación que comprometa la seguridad vial, reforzando el sistema preventivo en uno de los momentos más activos del año.

Durante el acto, se presentó la estructura operativa que ejecutará el plan. Por parte de la Cruz Roja Dominicana, el equipo técnico y médico está integrado por el Dr. Blaurio Alcántara, la Lic. Lucrecia Rosario, la Lic. Jessica Pichardo y Francisco Briones, responsables de los procesos clínicos, diagnósticos y logísticos del programa.

Desde el INTRANT, el equipo médico está conformado por la Dra. Richel García, la Dra. Alexandra López, el auxiliar médico Juan Marichal, las licenciadas en enfermería Rosmeris Moreta y Ramona Valdez, las auxiliares Santa Núñez y Alejandra Tejera, y la técnica de farmacia Patria Méndez, quienes articularán la coordinación sanitaria entre ambas instituciones.

Asimismo, el equipo militar del INTRANT, fundamental para la supervisión y el acompañamiento operativo del plan, está encabezado por el Tte. Coronel Víctor Torres, ERD, junto a los oficiales Tte. Coronel Reyes Báez, P.N., Tte. Coronel Hipólito Sena Medina, ERD, Tte. Coronel Ramón Alberto Moreno, ARD, Tte. Coronel Herpi Sena Pineda, FARD, Tte. Coronel Hilario Sánchez, FARD, Tte. Coronel Nobel Reyes Mordán, P.N., y el Mayor Piloto Miguel Rafael Rojas Montilla, FARD, quienes garantizarán la supervisión en campo, la fiscalización y la seguridad durante el despliegue del Plan Tránsito+Limpio.

El INTRANT y la Cruz Roja Dominicana reiteraron que el Plan Tránsito+Limpio es una herramienta preventiva esencial para enfrentar los desafíos de la movilidad navideña y avanzar hacia un sistema de transporte más seguro, responsable y orientado a salvar vidas en cada rincón del país.