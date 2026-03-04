INTRANT restablece evaluaciones completas para obtener licencias de conducir

Bartolo García

Santo Domingo, RD.– El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre informó que fueron retomados los exámenes teóricos y prácticos para todas las categorías de licencias de conducir, incluyendo la categoría 1 correspondiente a motocicletas.

La institución explicó que esta medida forma parte del proceso de fortalecimiento y modernización del sistema nacional de licencias, con el objetivo de garantizar que los conductores posean los conocimientos y habilidades necesarias para circular de forma segura en las vías.

Con la reactivación de las evaluaciones, el proceso de obtención de la licencia refuerza su carácter formativo y evaluativo, asegurando que cada solicitante cumpla tanto con los requisitos administrativos como con las pruebas de conocimiento y destreza.

El INTRANT precisó que esta disposición aplica tanto para quienes solicitan su licencia por primera vez como para aquellos ciudadanos que deben completar su proceso conforme a lo establecido por la normativa vigente.

En el caso de los motociclistas, será obligatorio aprobar el examen teórico y la prueba práctica, una medida orientada a mejorar la preparación de este segmento de conductores que representa uno de los más vulnerables en las vías del país.

Asimismo, la entidad aclaró que no se ha producido ningún aumento en el costo del servicio de licencias de conducir, manteniéndose los montos establecidos actualmente.

La institución indicó que desde el pasado 2 de marzo se reanudó el servicio de emisión y renovación de licencias para toda la población, incluyendo la categoría 1 para motocicletas.

El INTRANT también explicó que ya no existe la modalidad de registro de motociclistas, ya que el proceso vigente corresponde a la emisión formal de licencias de conducir conforme a lo establecido por la ley.

En ese sentido, los ciudadanos que obtuvieron su licencia bajo el sistema actual podrán renovarla con el pago correspondiente de RD$1,900, mientras que quienes fueron registrados bajo el esquema anterior deberán completar el proceso completo de evaluación.

La institución reiteró que la reactivación de los exámenes forma parte de las acciones orientadas a elevar los estándares de evaluación, fortalecer la seguridad vial y promover una conducción responsable en todo el territorio nacional.