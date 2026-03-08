INTRANT lanza sistema digital para agendar citas de licencias de conducir

Bartolo García

Santo Domingo, R.D.– El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre informó que a partir del lunes 9 de marzo los ciudadanos podrán agendar citas en línea para solicitar o renovar la licencia de conducir mediante su portal institucional.

La herramienta digital estará disponible a través del sitio web www.intrant.gob.do, como parte de las medidas implementadas para mejorar la atención al usuario y organizar de forma más eficiente los procesos en los centros de servicio.

Para acceder al sistema, los usuarios deben ingresar a la página principal del portal del INTRANT y seleccionar el recuadro habilitado que los dirigirá directamente a la plataforma de programación de citas.

Una vez dentro del sistema, los ciudadanos podrán elegir la oficina de su preferencia, así como la fecha y el horario disponibles para realizar el trámite.

El sistema funciona las 24 horas del día, los siete días de la semana, permitiendo a los usuarios gestionar su turno en el momento que resulte más conveniente.

Entre los centros habilitados para estos servicios se encuentran la sede central del INTRANT en la avenida Tiradentes, así como oficinas ubicadas en Blue Mall, Multicentro, Sambil (Punto GOB), Megacentro (Punto GOB) y Bella Terra Mall en Santiago de los Caballeros.

La plataforma también permite consultar previamente la documentación requerida y el procedimiento correspondiente, facilitando que los usuarios lleguen preparados a su cita.

Además, el sistema ofrece la opción de verificar si el ciudadano tiene multas de tránsito pendientes, las cuales deben ser saldadas antes de completar el proceso de emisión o renovación de la licencia.

Una vez confirmada la cita, la plataforma genera un comprobante digital que debe presentarse al momento de acudir al centro de servicio, ya sea impreso o desde el teléfono móvil.

El INTRANT explicó que esta iniciativa busca reducir filas, agilizar la atención y modernizar el sistema de licencias de conducir, como parte de los esfuerzos del Gobierno dominicano para simplificar los trámites y acercar los servicios públicos a la ciudadanía mediante herramientas tecnológicas.