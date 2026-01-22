INTRANT inspecciona técnicamente más de 553 unidades de transporte interurbano durante el Operativo Altagraciano 2026

Santo Domingo.– El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) informó que, como parte del dispositivo “Conciencia por la Vida: Operativo Altagraciano 2026”, coordinado por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), fueron inspeccionadas 553 unidades de transporte público interurbano en 27 rutas, terminales y paradas, en un despliegue preventivo orientado a garantizar la seguridad vial durante el desplazamiento de miles de ciudadanos hacia los principales centros de peregrinación del país.

Esta cifra supera las 321 unidades inspeccionadas durante el Operativo Altagraciano del año anterior, evidenciando un fortalecimiento significativo del alcance operativo y de las acciones de control preventivo implementadas por la institución.

El operativo contó con la participación de más de 50 inspectores en vía, desplegados en cinco provincias de las regiones Higuamo, Yuma y Ozama, abarcando 27 compañías de transporte interurbano y ejecutando más de 500 inspecciones técnicas vehiculares visuales, como parte del fortalecimiento de los controles durante esta temporada de alta movilidad.

Las jornadas de supervisión se desarrollaron con el apoyo de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) y la Comisión Militar y Policial (COMIPOL), como parte del trabajo interinstitucional que acompaña este dispositivo nacional de prevención.

Durante las inspecciones, los equipos de movilidad detectaron y ordenaron la corrección de más de 200 fallas técnicas, entre ellas la sustitución y reparación de 23 neumáticos, 61 luces dañadas o rotas, 71 cristales rotos o faltantes, nueve limpiavidrios faltantes, 22 bumpers ausentes y 22 placas incorrectas. Además, fue retenido un vehículo en condiciones inadecuadas para circular.

En materia de habilitación de conductores, fueron retenidas nueve licencias irregulares, correspondientes a dos choferes con licencias vencidas y siete con licencias extraviadas o con categoría inferior a la requerida. Asimismo, se detectaron cuatro vehículos con pólizas de seguro vencidas, lo que motivó la prohibición de salida de varias unidades.

Asimismo, se verificó el cumplimiento de los dispositivos mínimos de seguridad, encontrándose siete unidades sin botiquín de primeros auxilios, siete sin triángulo de señalización y cinco sin extintor.

Como parte del componente preventivo, el INTRANT, en coordinación con la Cruz Roja Dominicana, realizó controles médicos y pruebas toxicológicas a conductores del transporte público, como parte del programa Tránsito+Limpio, así como operativos de alcoholimetría junto a la DIGESETT, con el objetivo de asegurar que los conductores se encontraran en condiciones óptimas para operar las unidades y reducir los riesgos asociados al consumo de sustancias.

De manera complementaria, en el marco del mismo dispositivo “Conciencia por la Vida: Operativo Altagraciano 2026”, se desarrolló una jornada de pruebas de dopaje en el Parque Enriquillo, donde fueron evaluadas un total de 61 personas, sin registrarse resultados positivos tras la aplicación de las pruebas correspondientes, desarrollándose la actividad de forma organizada y conforme a los protocolos establecidos.

La institución reiteró que estas acciones forman parte del compromiso permanente de fortalecer la prevención, reducir los siniestros viales y proteger la vida de los usuarios del transporte durante las festividades religiosas y los períodos de mayor movilidad en el país.

ENLACE VIDEO: https://www.filemail.com/d/bajunplyyeppupe