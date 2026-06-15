Expoturismo 2026 marca un antes y un después para el desarrollo turístico de Santiago

La feria cerró con récord de participación, nuevas alianzas estratégicas e importantes iniciativas que fortalecen el turismo de salud, cultura, negocios e innovación en la Ciudad Corazón

Bartolo García

SANTIAGO.– Expoturismo 2026 concluyó con cifras históricas de participación y una amplia agenda de iniciativas estratégicas, consolidando a Santiago de los Caballeros como uno de los principales polos turísticos de la República Dominicana y como un referente en turismo de salud, cultura, negocios, eventos y convenciones en la región Norte.

La vigésima novena edición de la feria, celebrada en Ágora Santiago Center y el Hotel Santiago, Curio Collection by Hilton, reunió a hoteles, agencias de viajes, líneas aéreas, turoperadores, empresas de cruceros, inversionistas e instituciones públicas provenientes de más de 15 provincias del país, así como delegaciones internacionales interesadas en explorar oportunidades de negocios y cooperación.

Durante tres días, el evento se convirtió en una importante plataforma para la promoción de destinos, la generación de alianzas comerciales y la capacitación de profesionales del sector. Para el presidente de Expoturismo, Ramón Paulino, esta edición representa un punto de inflexión al integrar turismo, salud, cultura, tecnología, comercio, gastronomía e inversión dentro de un mismo escenario.

Uno de los anuncios más relevantes fue la creación de la Alianza Turismo de Salud de Santiago, una entidad que agrupa clínicas, hospitales, universidades, hoteles y asociaciones profesionales con el propósito de posicionar a la ciudad como uno de los principales destinos médicos del Caribe. La iniciativa fue presentada en presencia del ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, quien destacó el crecimiento sostenido de este segmento en el país.

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah

La cultura también ocupó un lugar destacado con la presentación oficial de la Agenda Cultural de Santiago, una plataforma digital diseñada para promover actividades artísticas, patrimoniales e históricas de la ciudad. Asimismo, las exhibiciones folclóricas, presentaciones de merengue típico y expresiones carnavalescas reafirmaron el potencial cultural de Santiago como atractivo turístico.

La innovación tecnológica fue otro de los ejes centrales de la feria. Expertos nacionales e internacionales analizaron el impacto de la inteligencia artificial, la reputación digital y las nuevas herramientas de promoción turística. Además, fue presentada la plataforma Promo.com.do, un marketplace basado en inteligencia artificial orientado a conectar viajeros y proveedores de servicios turísticos de manera más eficiente.

Yomaris Gómez

En el ámbito de las inversiones, diversas empresas anunciaron nuevos proyectos hoteleros y de expansión en destinos estratégicos del país. También, la Asociación Dominicana de Prensa Turística (ADOMPRETUR) presentó una nueva plataforma digital especializada y un programa de formación para estudiantes interesados en el periodismo turístico, fortaleciendo así la profesionalización del sector.

Durante el acto de clausura, autoridades, empresarios y representantes del turismo coincidieron en que Santiago vive uno de los momentos más importantes de su transformación como ciudad destino. Con una combinación de infraestructura, turismo de salud, cultura, innovación y nuevas inversiones, Expoturismo 2026 cerró reafirmando que la Ciudad Corazón se proyecta como uno de los destinos más completos, dinámicos y competitivos del Caribe.