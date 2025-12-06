INTRANT fortalece la seguridad vial: técnicos dominicanos recibirán capacitación especializada en el Centro de Control de Tráfico de Nueva York

Bartolo García

Nueva York.– Técnicos del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) recibirán asesoría y formación especializada del Centro de Control de Tráfico de la Ciudad de Nueva York, como parte de una cooperación estratégica que busca modernizar la gestión del tránsito y fortalecer la seguridad vial en la República Dominicana.

El anuncio se realizó durante una visita oficial a las instalaciones del Traffic Management Center (TMC) en Queens, encabezada por el director ejecutivo del INTRANT, Milton Morrison, y el comisionado de Transporte de la Ciudad de Nueva York, Ydanis Rodríguez. La visita forma parte del seguimiento a los acuerdos de entendimiento firmados entre ambas entidades.

Durante el recorrido, los equipos técnicos del NYC DOT presentaron un modelo integral de gestión del tránsito que combina monitoreo en tiempo real, control automatizado de semáforos, supervisión de cámaras estratégicas y respuestas coordinadas ante incidentes. Este sistema permite intervenir rápidamente en situaciones de congestión, emergencias o fallos operativos.

Morrison destacó que la capacitación directa de técnicos dominicanos representa un paso decisivo hacia un tránsito “más moderno, eficiente y seguro”. Subrayó que el intercambio de conocimientos con ciudades que lideran la movilidad urbana permitirá acelerar la implementación de tecnologías en el país.

Por su parte, el comisionado Rodríguez resaltó la presencia de jóvenes dominicanos en el NYC DOT, como Irán Fernández y Aramael Peña Alcántara, quienes trabajan activamente en sistemas de movilidad inteligente. Su participación simboliza el valor del talento dominicano en entornos de innovación internacional.

Los técnicos del INTRANT serán formados en áreas como operación de centros de control, análisis de flujo vehicular, programación de semáforos inteligentes, gestión de incidentes y coordinación interinstitucional entre autoridades de tránsito y cuerpos de seguridad.

Rodríguez calificó el fortalecimiento del vínculo técnico entre Nueva York y República Dominicana como “una oportunidad para elevar la movilidad del país al más alto nivel”.

La agenda también incluyó intercambios con especialistas de trayectoria internacional, entre ellos Mohamad Talas, reconocido por su liderazgo en tecnologías avanzadas para optimizar el tránsito urbano y por su experiencia en coordinación con agencias de emergencia.

Morrison agradeció la apertura del NYC DOT y resaltó que esta colaboración refuerza la agenda de transformación institucional que impulsa el INTRANT. “Cada conocimiento adquirido aquí tendrá un impacto directo en la vida de los ciudadanos”, afirmó.

El encuentro se enmarca dentro del plan RD Se Mueve, una iniciativa del INTRANT orientada a transformar la movilidad del país mediante innovación tecnológica, actualización de políticas públicas, fortalecimiento institucional y cooperación internacional.

Este proceso de aprendizaje permitirá al INTRANT avanzar en la creación de centros de monitoreo locales más robustos, con sistemas de semáforos inteligentes, mejor gestión del transporte público y herramientas para reducir los accidentes de tránsito.

La colaboración también abre nuevas oportunidades para el diseño de corredores viales más eficientes, integración de sensores de tráfico y uso de inteligencia artificial aplicada a la movilidad urbana.

Representa, además, un compromiso con la seguridad vial, al dotar a los técnicos dominicanos de habilidades de clase mundial para enfrentar los desafíos del tráfico en ciudades en crecimiento como Santo Domingo y Santiago.

La visita concluyó con un acuerdo para continuar ampliando la mesa técnica bilateral y desarrollar futuras etapas de capacitación y asistencia especializada.

Con este paso, el INTRANT reafirma su compromiso de modernizar el sistema de tránsito dominicano, fortaleciendo la movilidad y construyendo una cultura vial más segura y eficiente para toda la población.