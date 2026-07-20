INTRANT entrega carnets de aprendizaje a los primeros bachilleres graduados este año como Guardianes del Tránsito; iniciativa formó a 620 estudiantes

Santo Domingo. – El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) entregó 58 carnets de aprendizaje a los primeros bachilleres del programa Guardianes del Tránsito, quienes recibieron este documento junto a su título de graduación, como resultado del acuerdo suscrito con el Ministerio de Educación.

La iniciativa, que ya ha formado 620 estudiantes de seis centros educativos, fortalece la educación vial desde las aulas y fomenta una cultura de movilidad más segura entre las nuevas generaciones.

A través de este programa, los estudiantes acreditan 30 de las 60 horas de labor social requeridas para graduarse de bachiller, mientras reciben formación en seguridad vial, movilidad responsable y ciudadanía, lo que les permite obtener su carnet de aprendizaje e iniciar de manera legal su proceso para acceder a la licencia de conducir.

El Centro Psicopedagógico Ozama fue el primero en implementar el plan piloto, donde 14 estudiantes recibieron los primeros carnets oficiales de Guardianes del Tránsito del país, marcando el inicio de una iniciativa que posteriormente se expandió a otros centros educativos y hoy ya muestra resultados concretos con la entrega de los primeros carnets de aprendizaje a bachilleres.

Los primeros bachilleres en recibir este beneficio fueron 17 estudiantes del Liceo Emilio Prud’Homme, en Azua, convirtiéndose en el primer centro educativo público y el primero fuera del Gran Santo Domingo en entregar el carnet de aprendizaje junto al título de bachiller.

Posteriormente, 15 estudiantes del Liceo Víctor Garrido Puello también recibieron este documento, consolidándose como el primer centro educativo público del Gran Santo Domingo y el segundo del país en alcanzar este hito.

El director ejecutivo del INTRANT, Milton Morrison, destacó que esta iniciativa demuestra que la educación vial es una herramienta clave para salvar vidas y formar ciudadanos más responsables.

“Gracias al acuerdo alcanzado con el Ministerio de Educación, estos jóvenes no solo cumplen con sus horas de labor social, sino que adquieren conocimientos y experiencias que los convierten en ciudadanos más conscientes y comprometidos con su comunidad. Nuestro objetivo es que la educación vial forme parte de la cultura de las nuevas generaciones y contribuya a salvar vidas”, expresó Morrison.

A la fecha, han culminado el programa estudiantes del Centro Psicopedagógico Ozama (35), Liceo Emilio Prud’Homme de Azua (37), Liceo Antonio Duvergé (72), Liceo Víctor Garrido Puello (120), Colegio Fernando Arturo de Meriño (CAFAM) (189) y Politécnico Fray Balbino Pineda (167), para un total de 620 estudiantes formados.

Un proceso integral de formación

El programa Guardianes del Tránsito combina educación vial, formación ciudadana y servicio comunitario. Durante el proceso, los estudiantes reciben capacitación sobre movilidad, seguridad vial y la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; realizan prácticas en el Parque de Educación Vial del INTRANT, identifican problemáticas de movilidad en sus comunidades, elaboran propuestas de solución y aprueban evaluaciones teóricas.

Tras completar satisfactoriamente las 30 horas de labor social, los participantes visitan las instalaciones del INTRANT para concluir el proceso correspondiente a la emisión de su carnet de aprendizaje. Asimismo, participan en recorridos guiados y actividades de formación que fortalecen valores como el respeto a las normas de tránsito, la convivencia y la responsabilidad ciudadana.

El programa proyecta beneficiar a cerca de 2,000 estudiantes en sus próximas etapas y continuará expandiéndose a nuevos centros educativos como parte de la estrategia del INTRANT y el MINERD para incorporar la educación vial en la formación integral de los jóvenes dominicanos.

Con esta iniciativa, el INTRANT reafirma su compromiso de promover una nueva cultura vial desde las aulas, formando jóvenes capaces de convertirse en multiplicadores de buenas prácticas, contribuir a la prevención de los siniestros viales y construir una movilidad más segura para todos.