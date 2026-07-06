INTRANT advierte que no ha autorizado incrementos en las tarifas del transporte público

Bartolo García

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) informó que no ha autorizado ningún aumento en las tarifas del transporte público de pasajeros, por lo que exhortó a la población a no pagar incrementos en el costo del pasaje que no hayan sido aprobados oficialmente por la entidad.

La institución recordó que el artículo 125 de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece que el régimen tarifario del transporte público es competencia exclusiva del INTRANT, por lo que ninguna persona u organización puede modificar las tarifas de manera unilateral.

En ese sentido, precisó que choferes, sindicatos, federaciones, empresas y demás prestadores del servicio carecen de facultad para disponer aumentos en el precio del pasaje sin la autorización previa del órgano rector, por lo que cualquier incremento aplicado sin ese aval constituye una violación a la legislación vigente.

Milton Morrison

El director ejecutivo del INTRANT, Milton Morrison, advirtió que quienes incumplan estas disposiciones podrán ser objeto de sanciones administrativas y multas, conforme a lo establecido en la Ley 63-17. Asimismo, reiteró que la protección de los derechos de los usuarios del transporte público es una prioridad para la institución.

Morrison también exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier cobro irregular a través de los canales oficiales del INTRANT, al tiempo que aseguró que cualquier decisión relacionada con modificaciones en las tarifas será comunicada oportunamente y conforme a los procedimientos establecidos por la ley.

Finalmente, el organismo reafirmó su compromiso de velar por el cumplimiento de la normativa vigente y garantizar que las tarifas del transporte público se mantengan dentro del marco legal, protegiendo tanto a los usuarios como la transparencia en la prestación del servicio.