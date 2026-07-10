INTRANT acerca sus servicios a Hato Mayor con la apertura de la primera oficina de licencias de conducir

Hato Mayor. – El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) inauguró este jueves la primera oficina de licencias de conducir en la provincia de Hato Mayor, una obra que permitirá a miles de ciudadanos obtener o renovar este documento sin tener que trasladarse a otras demarcaciones.

La nueva dependencia, ubicada en la calle Ramón Matías Mella, frente a la Gobernación Provincial, tendrá capacidad para emitir hasta 200 licencias diariamente y forma parte del plan de expansión mediante el cual el INTRANT ampliará la cobertura de estos servicios de 14 a 32 demarcaciones en todo el país.

El acto fue encabezado por el director ejecutivo del INTRANT, Milton Morrison, junto a la gobernadora provincial, Maribel Simón de Reyes; el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot; el senador Cristóbal Castillo; el alcalde de Hato Mayor, Amado de la Cruz; el encargado de la Gestión Presidencial en la provincia, Freddy Capellán, además de autoridades civiles, militares y representantes de distintos sectores.

Durante la actividad, Morrison destacó que esta apertura forma parte del compromiso de modernizar y descentralizar los servicios de licencias de conducir.

“Hoy Hato Mayor comienza una nueva etapa. Esta oficina permitirá que miles de ciudadanos realicen sus trámites sin recorrer largas distancias, con un servicio moderno, ágil y seguro. Nuestro compromiso es seguir llevando soluciones donde la gente las necesita y garantizar que cada dominicano tenga acceso a servicios de calidad”, expresó.

Asimismo, explicó que esta apertura acompaña la implementación de la nueva licencia de conducir, un documento con tecnología de última generación, mayores estándares de seguridad y reconocimiento internacional, que fortalece la confiabilidad del sistema.

De su lado, el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, destacó el compromiso del presidente Luis Abinader de seguir acercando los servicios públicos a la ciudadanía y valoró la gestión que desarrolla Milton Morrison al frente del INTRANT, impulsando la modernización institucional y la expansión de los servicios de licencias de conducir en todo el país.

Mientras que la gobernadora Maribel Simón de Reyes afirmó que esta nueva oficina representa una respuesta a una necesidad histórica de la provincia, al facilitar que los ciudadanos puedan realizar sus trámites de manera ágil y sin incurrir en los costos y el tiempo que implicaban los traslados a otras localidades.

La oficina beneficiará de manera directa a 29,772 propietarios de vehículos de Hato Mayor del Rey, Sabana de la Mar, El Valle, Yerba Buena, Mata Palacio, Guayabo Dulce y Las Cañitas.

Los usuarios podrán acceder a servicios de emisión de nuevas licencias, renovaciones, duplicados, licencias para motocicletas, atención al personal de la Policía Nacional, evaluaciones médicas (CEMECO), exámenes teóricos y pruebas prácticas para motocicletas, completando todo el proceso en un mismo lugar.

La oficina ofrecerá servicios de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, reafirmando el compromiso del INTRANT de seguir fortaleciendo el acceso a servicios públicos modernos, eficientes y orientados a la seguridad vial.