INTRANT acerca el servicio de licencias a Samaná con su primera oficina provincial

Bartolo García

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) inauguró la primera oficina de emisión de licencias de conducir en la historia de la provincia de Samaná, una iniciativa que permitirá acercar este servicio a miles de ciudadanos y beneficiará de manera directa a 49,625 propietarios de vehículos.

La nueva dependencia, ubicada en la avenida William Johnson, casi esquina Epifanio Plouder, en Santa Bárbara de Samaná, tendrá capacidad para emitir hasta 200 licencias de conducir por día, ofreciendo a los usuarios la posibilidad de completar todo el proceso en un solo lugar.

Durante el acto de inauguración, el director ejecutivo del INTRANT, Milton Morrison, afirmó que la apertura representa un paso importante en la modernización y descentralización de los servicios de la institución. Destacó que el objetivo es eliminar las barreras que obligaban a los ciudadanos a desplazarse largas distancias para obtener o renovar su licencia.

El funcionario explicó que esta oficina forma parte del plan nacional de expansión del INTRANT, mediante el cual la cobertura de los servicios de licencias de conducir pasará de 14 a 32 demarcaciones, garantizando una atención más cercana, eficiente y moderna para la población.

Morrison también resaltó que cada licencia emitida certifica que el conductor ha sido evaluado y posee las competencias necesarias para conducir de manera responsable, por lo que fortalecer este servicio también contribuye a mejorar la seguridad vial en todo el territorio nacional.

Por su parte, la gobernadora de Samaná, Teodora Mullix Geraldino, calificó la apertura de la oficina como un hecho histórico para la provincia, al considerar que acerca un servicio esencial a la ciudadanía y responde al crecimiento turístico, económico y social que experimenta la demarcación. La nueva sede ofrecerá servicios de renovación, duplicado, emisión de licencias para motocicletas, evaluación médica, examen teórico, captura biométrica, impresión y entrega del documento, en horario de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.