Interponen demanda contra Ferretería Bellon por robo de vehículo en Santiago

SANTIAGO, República Dominicana.– El abogado Juan Manuel Tejada interpuso una demanda por daños y perjuicios contra la Ferretería Bellon, tras el presunto robo de un vehículo en su parqueo.

Según explicó el jurista, su representado, Virgilio Almonte, acudió al establecimiento el pasado 21 de marzo con el objetivo de adquirir artículos ferreteros.

De acuerdo con la denuncia, el cliente permaneció en el interior del local por aproximadamente 12 minutos, tiempo en el cual desconocidos habrían sustraído su vehículo.

El abogado sostiene que el hecho evidencia una posible negligencia en las medidas de seguridad del establecimiento, al tratarse de un área destinada a clientes.

Asimismo, indicó que la acción legal busca resarcir los daños ocasionados y establecer responsabilidades por lo ocurrido.

El caso se encuentra ahora en proceso judicial, mientras se espera que las autoridades determinen las circunstancias del hecho y las posibles implicaciones legales para las partes involucradas.